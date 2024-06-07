會考英聽播放器故障！考生痛失滿級分哭了

王姓女學生秀出成績單說，當天英聽第20題，因現場廣播一度太吵，聽不清楚而答錯，最後拿到44級分。（民眾提供）

2024/06/07 22:57

相關新聞：

會考彰化考生怒英聽受干擾 全國試務會：2監試委員都勾選播放清晰

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年國中教育會考，北斗家商考場英聽播放器故障，排除故障延後3分鐘播放，但題目還剩最後3題，考試結束鐘聲響起，雖然可以延後交卷，但英聽聲音已被場外鐘聲跟同學歡呼聲掩蓋，聽不清楚。會考成績今天出爐，原本模擬考一直保持滿級分的王姓女同學只拿到44級分，痛失滿級分。

北斗家商考場有37名北斗國中和文興高中考生，北斗國中今天舉行畢業典禮，同時收到今年會考成績單，其中，常在模擬考拿滿級分的王姓女同學，國文、數學、社會與自然拿到A++，英語拿到A+，最後僅拿44級分，在畢業典禮不禁潸然淚下。

王同學說，當天英聽第20題，因現場廣播太吵，聽不清楚而答錯，其他英語閱讀有錯1題，數學也錯1題，其他都全對，最後拿到44級分。王同學說，她本來就設定，不管有沒有滿級分都會選擇讀員林高中，只是若以滿級分就讀，可獲得15萬元獎學金，44級分獎學金就只獲10萬元，另外，母校北斗國中鼓勵滿級分可獲獎學金1萬元，也跟著泡湯，莫名損失6萬元。

學生及家長事後向試務單位申訴，回覆內容完全採認監考老師的意見，「鐘聲不明顯，不構成干擾」；全國試務會主委陳柏熹今天再針對此事件說，2位監試委員均一致認為「雖有受鐘聲干擾，但2次播放都清晰。」檢視北斗家商整個考場紀錄和監試的流程，全國試務會判定沒有監考疏失。

家長們拿著試務單位的申覆書，表達不滿。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法