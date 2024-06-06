休旅車搶快路口「切西瓜」左轉 彰化女奔逃嚇哭駕駛竟破口大罵

女子昨晚經過彰化市中正路與中民街口斑馬線，差點被切西瓜左轉的休旅車撞到。 （民眾提供）

2024/06/06 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子昨晚（5日）經過彰化市中正路與中民街口的斑馬線時，1輛休旅車突然切西瓜左轉直衝而來，女子受驚奔逃還當場嚇哭，不料休旅車駕駛竟對女子破口大罵，影片PO上網引發公憤，警方指休旅車駕駛未禮讓行人，將重罰駕駛6000元罰鍰。

彰化警分局根據影片發現，昨晚8點多該名女子徒步走在彰化市中正路1段與中民街路口的斑馬線上，才走過一半，對向車道1輛休旅車左轉直切而來，女子嚇得奔逃，險些被休旅車追撞，不料休旅車駕駛不僅沒有道歉，還停車並搖下車窗，對著女子破口大罵，旋即開車離去，女子則嚇得在旁哭泣。

有機車騎士正好錄到全部過程，看不下去PO網公開，引發群情激憤，有網友痛批休旅車「搶快又切西瓜，左轉撞死人的就是這種」，另有網友說，「這切西瓜切得太離譜了，還沒減速，好智障的開法呀！」更有網友不客氣說「這很明顯就是要搶快左轉啊！駕駛趕著見閻王？」

彰化警分局指出，為擺脫「行人地獄」惡名，對未禮讓行人的汽車駕駛人加重處罰6000元，還須接受道路交通安全講習。警方表示，當車輛行經行人穿越道線時，車輛即應暫停，禮讓穿越道上的行人優先穿越，並且以車輛前端距離斑馬線上行人不足3公尺做為違規取締基準，以提升行人的路口穿越安全。

女子經過彰化市中正路與中民街口斑馬線時，差點被切西瓜的休旅車撞到，女子受驚奔逃還嚇哭。 （民眾提供）

休旅車切西瓜左轉，女子跳開才未被撞到。 （民眾提供）

女子受驚奔逃，駕駛還對她破口大罵。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法