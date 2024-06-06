彰化虎山巖金針花第2期大爆發 端午賞花正是時候

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，徜徉花海相當浪漫。 （米諾斯提供）

2024/06/06 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕想要到彰化縣花壇鄉虎山巖賞金針花可得把握機會，第2期金針花進入盛開期，黃姓園主指出，「台東七號」品種金針花有2次開花特性，目前適逢大爆發，端午節達到最高峰，現在賞花正是時候，花期到6月底，今年錯過就要等到明年了。

今年5月中旬母親節，虎山巖8萬株金針花大爆發達到最高峰，賞花遊客也擠爆園區，最高峰時現場湧入逾2萬人，停車場大爆滿，周邊交通大打結，警方還派員疏導交通，遊客徜徉花海中直呼「太美了」，觀光旅遊業者看準商機，把此區列為旅遊重點區域，動員一輛又一輛的遊覽車載遊客前來賞花。

母親節過後，金針花數量逐漸減少，入園賞花的遊客也不若以往，不過，有眼尖的遊客發現，5月底金針花數量明顯回升，讓攝影玩家大為驚喜。

黃姓園主說，虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，具有花香，還有2次開花特性，有助於解決花期集中在5至6月的問題。目前園區呈現的花海就是第2期花，但遊客以為母親節過後金針花季就已經結束，現在卻是第2期花盛開之際，且2期花一天比一天多，壯觀景象絲毫不輸給第1期花，現在前來賞花正是時候，端午節連續假期達到最高峰，還沒來賞花或錯過的民眾，可以趁此機會前來賞花拍照，第2期花預計6月底結束，今年錯過就要再等明年。

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，清晨還可以拍到無敵花海。 （米諾斯提供）

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，端午節連假賞花正是時候。 （米諾斯提供）

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，端午節將達到最高峰，賞花正是時候。 （米諾斯提供）

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