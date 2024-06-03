彰化10件舊衣換好康驚人回收量曝光 民眾敲碗續辦

彰化10件舊衣換好康，回收量超過13.5萬件，非常驚人。（彰化縣政府提供）

2024/06/03 18:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太驚人了！彰化縣環保局首度推出「舊衣回收月」，只要集滿10件符合規定的舊衣，就能兌換環保洗衣精等宣導品，獲得近4千人次熱烈參與，回收量超過13.5萬多件，重約37公噸的舊衣，民眾敲碗續辦。環保局表示，規劃每年或是每半年舉辦一次。

環保局指出，真的太沒想到了，原本只是要為了因應7月1日起，要把舊衣回收納入破袋檢查的重點項目，決定在宣導期推出「10件舊衣換好康」活動，原本只在彰化市、員林市的大賣場各辦理3場，結果收到超過3萬5000多件舊衣，因為成效太好了，在5月最後一個星期在26鄉鎮市加碼推出。

環保局指出，全縣各鄉鎮市的加碼場，回收量也非常好，回收舊衣超過10萬件，其中第一名是溪湖鎮超過1萬件，田中鎮與埔心鄉都超過8000件，而溪湖鎮公所全力相挺，把回收延長兌換活動至6月7日，所以，成效也最好。

環保局表示，以往彰化縣每年舊衣回收總量約為4000公噸，今年光是1個月就回收了37公噸，成效良好，最重要的是建立民眾「舊衣要回收」的觀念，不要再把舊衣就丟到一般垃圾了，而這次回收的舊衣由各清潔隊委託業者處理，依照舊衣衣況分類，好一點就進入國內的二手衣市場，差一點就可能運到海外市場，最差等級就做為下腳料之用。

環保局指出，已經聽到民眾敲碗續辦的聲音，未來可能會每年或是每半年辦理一次，持續建立舊衣回收的觀念，也讓民眾可以定期舊衣斷捨離，讓進焚化廠的紡織品也可以達到減量。

彰化10件舊衣換好康，回收量超過13.5萬件，非常驚人。（彰化縣政府提供）

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