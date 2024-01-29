被柯文哲「帶屎」！ 彰化多位農民農地鋪水泥 收到補稅通知

林姓農民在自己農地開闢水泥路，被要求補地價稅。（記者顏宏駿攝）

2024/01/29 14:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗、田尾等地多位農民，近來不約而同收到地方稅務局寄來的補稅通知，原因是他們在自有農地鋪設水泥或柏油，這些農民相當氣憤，自認被民眾黨主席柯文哲「帶屎」，他們說，「我們都是農地農用」，鋪水泥、柏油是為了運農作物，不像柯文哲鋪柏油「種遊覽車」養地牟利，非農地農用，兩者有很大的不同，稅務機關應該明察再開單。

總統選戰雖已落幕，但相關議題持續延燒，最近北斗鎮有多位農民哭喊「被柯文哲帶屎」，只因他們的農地因為鋪設水泥、柏油而被要求補稅。地方盛傳，因柯文哲買農地議題發酵，「地方政府怕被上級盯上，嚴查農地鋪水泥、柏油」，只要被檢舉，稅務單位很快就會要求農民補稅。

北斗鎮林姓農民說，他的農地位置地窪，為了載運農作、農機，他在自有農地開闢一條寬3公尺、長100公尺的土方農路，因為農路地勢較高，早年經常發生路基流失、坍塌，為了路基牢固，他闢為水泥路，「這完全都用在農業使用」，沒有作其它的營利使用，10多年來相安無事，沒想到總統大選完就收到補稅通知，他認為，政府應該清查「買農地種遊覽車、汽車」的人，而不是「見到農地有水泥認定是牟利」要求補稅。

彰化縣議員李俊諭表示，他近來陸續接到民眾因農地鋪水泥、柏油而被追討地價稅的陳情。為什麼一夕間會爆發那麼多同樣的補稅個案？這些個案在農地鋪水泥或柏油都是為了農業使用，並沒有開闢停車場或其它牟利行為，政府不應「看到黑影就開槍」，更應該協助農民取得合法的使用。

縣府地方稅務局人員說，農業使用的農業用地，依規定課徵田賦，農地上鋪設水泥、柏油、興建水池、庭園造景、周圍搭建圍牆、車庫、將原有農業設施或農舍增建或改作如砂石場、停車場、工廠、倉庫、一般住家等，均與農業用地作農業使用不符，不符課徵田賦要件，應自變更使用之次年期起開始改課地價稅。

稅捐機關指出，農地若興建農機具室、溫室、曬場、農路等農業設施或農舍，須依法取得容許使用或使用執照，才認定為農業使用，而繼續適用課徵田賦。土地若恢復農用或取得容許使用證明或使用執照，得向稅務局提出申請課徵田賦，民眾若有問題都可向公所農業課詢問。

農民因農地鋪水泥，收到補稅通知。（記者顏宏駿攝）

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