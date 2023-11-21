彰化娃娃車遭撞卡水溝！5歲童甩飛頭部受創 幸意識清楚

民眾加入搶救，讓娃娃車禍傷亡降到最低。（民眾提供）

2023/11/21 21:51

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BMW追撞！彰化娃娃車被鏟起卡水溝 11童輕重傷

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉立幼兒園的娃娃車，今（21）日傍晚遭BMW轎車從後方追撞，車頭墜入排水溝，第一時間傳出「有重大傷亡」，還好現場民眾加入搶救，把傷亡降到最低，11名送醫的幼童中，2人傷勢較重，另2人輕傷，其它都沒有大礙。

警方表示，雙方駕駛均沒有酒駕的情形，發生車禍的地點是一條產業道路，沿路並沒有設置紅綠燈，加上路面窄小，若行經這條產業道路沒有刻意減速慢行的話，就很容易發生車禍，至於詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

據現場的民眾表示，車禍現場週邊有民宅和工廠，有民眾一聽到撞擊聲就出來看，驚見娃娃車禍，大家都奔相走告，工廠的員工都停止生產，10多名員工加入搶救，若不是多位民眾在第一時間搶救，恐釀更大的傷亡。

民眾說，因車頭墜入排水溝，車內幼童擠成一團，現場哀號聲四起，好在有民眾伸出援手，在救護車還沒來時，幼童均已被救出車外。

這起車禍傷勢最重的是一名5歲的女童，她被甩出車外，頭部受創流血，先被送至二林基督教醫院，後來再轉送彰基總院。

二基院長詹賜貳表示，2名轉送總院的女童，均意識清楚。

民眾加入搶救，讓娃娃車禍傷亡降到最低。（民眾提供）

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