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彰化「台灣大戲院」12/1起歇業 百萬人口大縣只剩1家員林影城

員林大戲院成立超過43年，從12月1日起，將是彰化僅存唯一電影院。（記者陳冠備攝）

員林大戲院成立超過43年，從12月1日起，將是彰化僅存唯一電影院。（記者陳冠備攝）

2023/11/16 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣龍頭戲院「台灣大戲院」，公告將於12/1日起歇業，屆時彰化縣恐只剩下員林市的員林影城，對於有124萬人口的彰化縣民而言，恐頓時失去一處休閒娛樂場所。員林影城表示，無暫停營業打算，可是時勢所趨，能做多久是多久。

彰化縣原有3家戲院，其中彰化市有台灣大戲院和彰化大戲院，員林市則有員林戲院，2020年疫情爆發期間，台灣大戲院和彰化大戲院一度暫停營業，後來恢復營業，但營運不見改善，彰化大戲院於去年1月宣布結束營業，沒想到台灣大戲院也受疫情與美國電影罷工，造成影片不足影響營運，宣布於12月1日起歇業，消息傳出令不少在地民眾熱議，「只好揪團去員林看電影了」。

「有空就來看看電影」，員林戲院簡姓業者表示，目前無暫停營業打算，也沒有評估做到何時，彰化在地人希望有影城，那就常來看電影，不要只說好可惜，還是要來支持、消費，疫情間也推出半價優惠，可是那不是長久之計。

簡姓業者說，員林戲院超過30年，他接手至今7年，也從疫情撐下來了，但面對後疫情時代，民生物資飆漲，還有很多連鎖效應會發生，民眾沒有工作收入就沒有娛樂看電影，時勢所趨下能做就做，不能做就不能做。

員林影城目前無暫停營業打算，業者表示，面對時勢所趨，能做多久是多久。（記者陳冠備攝）

員林影城目前無暫停營業打算，業者表示，面對時勢所趨，能做多久是多久。（記者陳冠備攝）

彰化市台灣大戲院在臉書官網公告將於12月1日起歇業。（翻攝台灣大戲院臉書官網）

彰化市台灣大戲院在臉書官網公告將於12月1日起歇業。（翻攝台灣大戲院臉書官網）

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