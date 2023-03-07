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    首頁　>　彰化縣

    賴不掉！彰化電纜線大盜落網否認 因為關鍵監視器畫面栽了

    就是這個關鍵畫面！彰化傳出多起電纜線竊案，竊嫌半夜手持長桿出現在電纜線失竊地點，讓張姓竊嫌只好認罪。（民眾提供）

    就是這個關鍵畫面！彰化傳出多起電纜線竊案，竊嫌半夜手持長桿出現在電纜線失竊地點，讓張姓竊嫌只好認罪。（民眾提供）

    2023/03/07 11:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕抓到電纜線大盜！彰化縣2個月來共傳出16件民生電纜線竊案，遭竊長度達5591公尺，和美警分局透過監視器以車追人，張男落網一度否認犯案，但監視器錄到張男半夜手持長桿走在偏僻道路畫面，見罪證確鑿，張男才坦承犯案。

    和美警分局偵查隊副隊長張勝甥表示，因為電纜線竊盜案大多選在半夜下手，地點都挑在偏僻又住戶少的地段，也讓專案小組在追查過程中，必須調閱多筆監視器交叉比對，終於找到讓張男認罪的關鍵證據，就是監視器錄到張男手持長桿的畫面，又起出同款的長桿與絕源手套等犯案工具，讓張男只好承認犯案，至於是否有共犯，將擴大追查。

    不過，張男對於所偷電纜線的去向均無交待，由於張男身上持有級毒品海洛因毛重3.02公克、二級毒品安非他命毛重0.28公克與及毒品吸食器，警方也採集尿液送交檢驗，懷疑張男是為了毒品才偷電纜線，全案依違反加重竊盜罪及毒品危害防制條例罪移送彰化地檢署，張男也被裁定羈押。

    台電彰化區副處長曾陳發表示，這2個月來共傳出16件民生電纜線竊案，長度達5591公尺，失竊地點在和美、伸港、鹿港、福興、田尾等地的偏僻地點，受影響有23戶，台電損失20多萬元，均已向警方報案，失竊電纜線大多被銷贓，追回機率很低，台電也會加強巡查，跟警方與資源回收場密切合作，共同打擊犯罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    彰化和美警方起出電纜線大盜的犯案工具，包括長桿與絕緣工作手套。（民眾提供）

    彰化和美警方起出電纜線大盜的犯案工具，包括長桿與絕緣工作手套。（民眾提供）

    彰化和美警分局查獲電纜線大盜，同時起出毒品與吸食器。（民眾提供）

    彰化和美警分局查獲電纜線大盜，同時起出毒品與吸食器。（民眾提供）

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