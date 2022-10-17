彰化三山國王客底文化節 10月22、23日登場

彰化縣「三山國王客底文化節」系列活動將於10月22、23日在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人出席開幕儀式。（記者陳冠備攝）

2022/10/17 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣客家文化年度盛典，「三山國王客底文化節」系列活動將於10月22、23日在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人今日出席開幕儀式，宣告活動正式啟動。王惠美表示，今年活動由縣內39間三山國王廟一起來參與慶典，歷屆規模最大，期望藉由這次活動讓彰化客家文化得以傳承，並繼續發揚光大。

彰化縣三山國王客底文化節已舉辦18年，每年由彰化縣三山國王文化協會主辦，並從縣內39間三山國王廟擲筊決定主辦活動的宮廟，今年由210年廟史的「廟王」永靖永安宮主辦，別具意義。

今年活動名稱也有重大改變，即「三山國王『客家』文化節」，改為「三山國王『客底』文化節」，令不少民眾感到疑問，對此三山國王客家文化協會理事長胡祥畯表示，因為早期永靖客家族群，都是從別的地方移居到永靖，進而形成客家聚落，所以稱為客底。

王惠美表示，彰化福佬客群約有40萬人，這次活動融合地方客家文化特色，並整合縣內有形與無形客家文化資源，包括三山國王朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀、客庄藝文「當好尞」（客語）體驗活動等展現，並結合小旅行由當地文史老師帶領走讀永靖街客莊文化，透過客家文化節慶推廣給大家，以振興客庄產業。

永安宮表示，今年活動特別準備3尊三山國王公仔，完成闖關就贈送公仔，放在家中保佑闔家平安，還有DIY麻糬、做粿等活動，歡迎大家一起來拜王爺、看熱鬧。

彰化縣長王惠美表示，舉行三山國王客底文化節可融合地方客家文化特色，並整合縣內有形與無形客家文化資源，讓彰化客家文化得以傳承，並繼續發揚光大。（記者陳冠備攝）

彰化縣三山國王客底文化節已舉辦18年，今年由210年廟史的「廟王」永靖永安宮主辦，別具意義。（記者陳冠備攝）

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