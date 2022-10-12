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    首頁　>　彰化縣

    6枚金戒指被當垃圾丟 埤頭清潔隊在舊衣櫃尋獲歸還

    彰化埤頭鄉清潔隊清理大型廢棄傢俱時，發現舊衣櫥櫃藏有一個紅色皮包，打開發現裡面竟放了6枚金戒指。（民眾提供）

    彰化埤頭鄉清潔隊清理大型廢棄傢俱時，發現舊衣櫥櫃藏有一個紅色皮包，打開發現裡面竟放了6枚金戒指。（民眾提供）

    2022/10/12 20:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉清潔隊日前協助清理一戶民宅大型廢棄傢俱時，發現其中一個舊衣櫥櫃內有一個紅色皮包，清潔隊員周崑明打開發現，裡面放了6枚金戒指，總重逾1兩重，價值超過10萬元，他擔心失主找不到會徹夜難眠，立即呈報上級並請村長幫忙協助，今日呂姓失主的兒子來領回，感謝清潔隊拾金不昧，讓母親的金戒指得以找回，不再遺憾。

    埤頭清潔隊表示，服務民眾清理大型家具需採預約制，清潔隊昨日依據前往該戶住宅清運丟棄的廢舊家具，在一個舊櫥櫃抽屜內看到一個暗紅色的老舊女用皮包，打開拉鍊後，赫然看到立面存放6枚金戒指，有的嵌鑲翠玉、紅寶石、也有雕刻龍鳳、雕花及刻字等等，其中有4枚有保單，總重逾1兩多，粗估市價應超過10萬元。

    看到嚇一跳！周崑明表示，沒想到破舊的櫥櫃藏有這麼多金戒指，經驗研判應是長輩有將儲蓄換成金子的習慣，未來後輩婚娶再贈予等，但一時忘記存放櫥櫃，而被不知情後輩當廢棄物丟棄，擔心失主難過，趕緊透過預約序號聯絡村長，協尋失主。

    李姓村長表示，廢棄衣櫥經過指認是一名呂姓村民家所有，其金戒指是媽媽的，因年長行動不便由兒子來代領，最後失主兒子感謝清潔隊員拾金不昧，也感謝把媽媽的珍藏的戒指找回來，免留遺憾。

    6枚金戒指，有的嵌鑲翠玉、紅寶石、也有雕刻龍鳳、雕花及刻字等，其中有4枚還有保單，總重逾1兩多，粗估市價應超過10萬元。（民眾提供）

    6枚金戒指，有的嵌鑲翠玉、紅寶石、也有雕刻龍鳳、雕花及刻字等，其中有4枚還有保單，總重逾1兩多，粗估市價應超過10萬元。（民眾提供）

    6枚金戒指保存相當完整，有些還有保單。（民眾提供）

    6枚金戒指保存相當完整，有些還有保單。（民眾提供）

    呂姓失主將珍藏的金戒指放在紅包包，卻遭遺忘，經清潔隊員清理才發現。（民眾提供）

    呂姓失主將珍藏的金戒指放在紅包包，卻遭遺忘，經清潔隊員清理才發現。（民眾提供）

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