彰化縣施打莫德納次世代疫苗 10/8開放預約

中央撥發給彰化縣的莫德納次世代雙價疫苗BA1已到貨，10月8日下午5點，衛生局開放民眾線上和電話預約。（彰化縣政府提供）

2022/10/07 19:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣想打莫德納次世代雙價疫苗BA1的鄉親注意囉，於明天（8日）下午5點起開放線上和電話預約，縣府提醒，符合接種間隔尚未接種者請儘速接種，降低感染後重症的風險。

衛生局委由彰化縣合約醫療院所接種服務，今天公布預約網址： https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx。

衛生局說，政府開放第1階段及第2階段對象接種，包含50歲以上成人、18歲以上免疫不全及免疫力低下對象、第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫療機構非醫事人員）、機構住民及社福照顧系統之工作人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員和船員相關工作人員、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需出國者；10月11日起擴大開放對象為18至49歲民眾接種。

衛生局指出，莫德納次世代雙價疫苗僅適用追加劑接種，間隔與最後1劑基礎劑或基礎加強劑，或前1劑追加劑應間隔至少12週（84天）。

衛生局提醒，由於預約系統不檢核接種資格，預約登記前應先確認符合接種資格，接種時記得攜帶健保卡、身分證或居留證及「小黃卡」疫苗接種紀錄卡，現場醫護工作人員會先確認接種劑別和接種間隔是否符合規定，通過確認才能施打疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

彰化縣衛生局提醒民眾，莫德納次世代雙價疫苗僅適用追加劑接種，間隔與最後1劑基礎劑或基礎加強劑，或前1劑追加劑應間隔至少12週。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法