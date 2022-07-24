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    首頁　>　彰化縣

    驚！彰化男子闖入平交道 遭台鐵區間車撞擊屍首分離

    彰化田中復興路平交道發生死傷事件，一輛通往集集的區間列車，不慎撞上闖入鐵軌男子。（民眾提供）

    彰化田中復興路平交道發生死傷事件，一輛通往集集的區間列車，不慎撞上闖入鐵軌男子。（民眾提供）

    2022/07/24 11:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台鐵驚傳平交道死傷事件，今（24）日上9點10分，一輛從彰化開往車埕的第2707次（DRC區間快車），行經田中鎮復興路平交道附近時，發現一名男子闖入鐵軌，駕駛看見煞車已來不及撞上，強大撞擊造成男子屍首分離當場死亡。車上100名旅客飽受驚嚇，目前已由列車2123次完成接駁，目前社頭至田中間暫以西線單線雙向行車，事發詳情由鐵路警察調查中。

    據了解，該班列車是通往集集的區間列車，車上坐滿要去玩的遊客，事故發生後車上民眾表示，有名騎士闖入平交道不走，司機看到已緊急驚煞車，但是還是撞上。現場目擊者表示，男子身上衣服被撞到幾乎不見，四肢嚴重變形且屍首分離，相當慘。

    彰化消防隊表示，獲報後立刻出動各式消防車2輛、救護車1輛、消防人員5人前往搶救，到場後男子已明顯死亡，現場交由員警處理。

    台鐵表示，24日9:10彰化開往車埕第2707次（DRC區間快車）於社頭=田中間東線（K241+200）撞及一違規侵入路線之行人，路警已在現場蒐證處理中；車上約100位旅客已由後續列車2123次於鄰線完成接駁，目前社頭=田中間暫以西線單線雙向行車，預計11點半恢復通車。（11:36更新）

    男子遭撞四肢分離，當場死亡。（民眾提供）

    男子遭撞四肢分離，當場死亡。（民眾提供）

    從彰化開往車埕的第2707次（DRC區間快車），行經田中鎮復興路平交道附近時，撞到一名闖入鐵軌的男子，男子當場死亡。（民眾提供）

    從彰化開往車埕的第2707次（DRC區間快車），行經田中鎮復興路平交道附近時，撞到一名闖入鐵軌的男子，男子當場死亡。（民眾提供）

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