彰化+1000例 2歲以下幼兒「金色通道」一條龍服務

今天起，快篩陽性即確診，彰化縣首日有不少確診者直接由居家照護團隊收案，視訊診療。（彰化縣政府提供）

2022/05/12 18:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天新增1000例本土確診，縣議員張雪如在議會定期會縣政質詢關心快篩試劑供應量，以及何時進入疫情高峰期？衛生局長葉彥伯說，就學者專家推估，疫情高峰可能落在5月最後1週。

張雪如質詢縣府相關單位局處長，「準備好了嗎？」衛生局、警察局、消防局、社會處、教育局等局處長均回答，「準備好了！」

張雪如指出，非常時期，縣府應提早準備，因應弱勢對象族群，好比獨居老人、街友，不知道自己確診，也沒有錢可快篩，這時候，縣府可以給予何種資源服務。

她詢問，彰化縣啟動「金色通道」快速門診，篩檢、問診、拿藥一條龍服務，服務對象針對高風險確定病例，能否擴及2歲以下幼兒，好讓家長放心？

葉彥伯回達說說，疫情高峰期預計落在5月最後1週，今天起，快篩陽性即確診，彰化縣無縫接軌，啟動居家照護團隊，團隊就是全家人的家庭醫師，彰化縣全國首創線上家用快篩衛教諮詢站，讓居家照護的團隊照護確診者的全部家人，2歲以下兒童適用「金色通道」。

社會處長王蘭心說，彰化街友約50多人，疫情近2年多來，都是社工加強關懷，定期提供防疫物資，弱勢民眾確診、出現症狀，社工人員會立即輔導到最近的快篩站與醫院做進一步的篩檢與治療。

教育處長王智弘指出，統計到昨天為止，彰化縣422名學生確診，教育部專案準備篩劑，依學生人數配發，家長部分並沒有準備，須與社會處合作協助。

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