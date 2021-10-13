離校門僅200米！騎機車返校自撞 明道大學史瓦帝尼生頭部重擊亡

帕男機車撞擊後一路滑到對面，車頭、車體幾乎全毀。（記者陳冠備翻攝）

2021/10/13 17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉文化路11日清晨6時許發生一起死亡車禍，就讀明道大學史瓦帝尼籍的大四餐旅系帕姓學生，於雙十連假最後一天與友人騎機車返校，卻在離校門口約200公尺處不慎自撞電線桿，導致頭部、身體多處受傷，經緊急送醫仍不治身亡。消息傳來令全校師生錯愕，校方表示，帕生明年就能畢業，卻因意外魂斷異鄉，將會製作畢業證書送給家屬。

檢警初步調查，帕生並無酒駕，疑似一時恍神自撞，但詳細事故原因仍需釐清。而史瓦帝尼是台灣目前在非洲唯一邦交國，發生意外後引起外交部與大使館人員重視，昨日已派員到校協助，並已聯絡派帕生家屬，商談後事大體運輸事宜。

該起意外被路口監視器拍下，當時馬路並無來車，突然一輛機車高速衝撞逆向的一支電線桿，隨後一名黑衣男子拋飛到馬路中間，一動也不動，而後方友人見狀不可置信嚇到蹲坐一旁；目擊農民指出，當時聽見急促「煞車聲」又「碰」的一聲，轉頭看時已經有人躺在馬路上，擔心他遭輾壓，還先用紙箱擋住通道，並幫忙報警。

彰化縣警方調查，11日清晨6點23分，史瓦帝尼籍帕姓學生（33歲）騎機車西行文化路，不明原因偏離車道，逆向自撞上一旁電線桿，因撞擊力強大，帕男摔落約3公尺遠，機車則滑到對面，車頭、車體幾乎全毀，帕男緊急送往彰化醫院急救，因頭部重創傷重不治。

明道大學表示，帕生平時住學校宿舍，事故當天為雙十連假最後一天，該日清晨他與另3名同學從附近超商買玩東西後準備回學校，結果不幸發生意外，校方深感遺憾，考量帕男已是大四生，明年也會授與畢業證書，另外也啟動該生班級哀傷輔導，盼師生早日走出傷痛。

有傳聞意外身亡者是皇室成員？對此，明道大學否認，表示史瓦帝尼就讀明道的學生都是透過該國國王辦公室推薦來台念書，但不代表他們就是皇室成員，而帕生也非皇室成員，校方也說，目前全國約有320位史瓦帝尼學生，其中明道有47位，因疫情其家屬無法到台處理後事，將全力協助外交部與大使館商談後事大體運輸事宜。

帕男車禍倒地，期同學趕緊上前查看，卻一動也不動。（民眾提供）

明道大學史瓦帝尼籍的大四帕姓學生，11日因不明原因自撞電線桿，倒臥馬路中間等待救援。（民眾提供）

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