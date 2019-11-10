田中馬來了！ 16500跑者在人情味中開跑

三鐵好手伊登（前排右2）與彰化縣長王惠美（左2）、田中鎮長洪麗娜（右1）一起體驗田中馬賽道，看到補給站提供龍蝦，驚訝不已。（記者陳冠備攝）

2019-11-10 20:26:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕有「最有人情味賽道」美名的台灣米倉田中馬拉松今天在彰化縣田中鎮開跑，今年有來自全球26個國家共1萬6500跑者參賽，其中鐵人三項世界冠軍伊登（Gustav Iden）也來為跑者鳴槍領跑，為賽事增添光采，藝人方文琳、米可白等人也來報名參賽，現場星度爆表，田中小鎮民眾也展現熱情，端出龍蝦大餐、烤牛排等，讓跑者體驗田中馬「五星級補給站」的魅力。

方文琳（右2）為信念而跑，已5小時27分完成全馬競賽。（翻備方文琳臉書）

田中馬今年邁向第8年，人數從第1年的4000人來到今年16500人，報名人數年年增加，名額也年年秒殺，也因「人情味」特色，獲選為「台灣品牌特色馬拉松賽事」與萬金馬、台北馬、高雄馬並列4大賽事，今年彰化縣政府亦邀請「冠軍帽」本尊伊登參與，讓這場盛會未跑先轟動。

藝人米可白開心跑完健跑組，直呼田中馬風景美，明年要再來參賽。（記者陳冠備攝）

伊登在彰化縣長王惠美等人陪同下為全馬組、半馬組鳴槍，並為健跑組領跑，還品嘗了田中鎮知名的高麗菜飯當早餐，並與王惠美齊跑賽道最「精采」的3.5公里，加油團也端出龍蝦、鮪魚與牛排供跑者大快朵頤，伊登見了驚訝不已，不過並未駐足品嚐，倒是戴上一旁加油團提供的可愛頭箍裝萌，體驗田中人的熱情。

全馬祖冠軍，肯亞選手Lukas Wambua Muteti 以2小時35分13秒奪冠。（記者陳冠備翻攝）

賽道旁有一群來自日本岩手縣盛岡第一高等中學的師生，因為感恩311地震，台灣對日本的捐助，也驚艷田中馬拉松，為地方小鎮帶來創生的魅力，在日本知名馬拉松策劃人村尾隆介安排下，為選手加油。村尾隆介表示，田中鎮是典型透過運動帶動地方的鄉鎮，但美食、加油方式才是建立鄉鎮魅力所在，這在全世界是獨一無二，311大震後岩手縣也面臨重建，所以帶領學生們來觀摩。

來自日本岩手縣盛岡第一高等中學的師生，因為感恩311地震，台灣對日本的捐助，來田中馬為選手加油。（記者陳冠備攝）

賽道外有人為感恩而來，賽道內有人為信念而跑！藝人方文琳為了已經過世的弟弟挑戰全馬，最後以5小時27分完賽，完成與弟弟遺願5小時半完賽目標，她賽後得知成績，在場激動大哭，令不少人動容；藝人米可白則報名10公里健跑組，她搞笑的說，6歲小孩都跑贏她，只好盡力跑，結果還是跑輸，覺得田中馬風景美，美食超多，可是遺憾沒有吃到鹹酥雞，希望下次能再來參賽

田中馬賽道補給豐富，民眾忙得烤大豬供應。（記者陳冠備攝）

今年田中馬共分為全馬組、超半馬組及健跑組全馬男子組前3名皆由海外選手包辦，冠軍肯亞選手Lukas Wambua Muteti 以2小時35分13秒奪冠，國內選手則由葉隆興以2小時52分51秒最佳，拿下總排名第4；全馬女子組由楊永馨以3小時28分奪得冠軍。

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