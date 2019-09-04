中秋連假 彰化縣垃圾多數停收 但員林、大城天天不停收

2019-09-04 08:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕下周五（9月13日）就是中秋節了，今年中秋有3天連假，中秋是國定假日，依規定清潔隊員放假，所以，地方多數停收垃圾，不過，部分考量過節烤肉聚餐，垃圾相對多，彰化縣員林市、大城鄉這2鄉市，3天連假天天垃圾照收。

彰化縣環保局長江培根說，清潔隊員適用勞基法，國定假日依法休假，也就是要做7休2，而配合休假規定，鄉鎮市公所調整隊員排休假，中秋節垃圾收運出勤人員可加發1日薪資並補休1日，全縣除了員林市、大城鄉連假3天都正常清運垃圾之外，也有鄉鎮市安排固定路線或是定點收運垃圾，方便民眾處理連假多出來的垃圾量。

各鄉鎮市停收和收運垃圾情況如下：

中秋節當天停收垃圾有8個鄉鎮市，彰化市、北斗鎮、埔心鄉、田尾鄉、竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、秀水鄉，其他正常清運垃圾，當中，和美鎮、二林鎮改以排定固定路線或定點清運垃圾取代平日垃圾清運。

中秋節隔天周六除了和美鎮停收垃圾，其他鄉鎮市都正常清運。

連假第3天周日就員林市、大城鄉正常清運垃圾，其他都停收垃圾。

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