脫歐若引發動亂 英擬將王室撤離

2019-02-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國媒體報導，英國訂於三月二十九日脫離歐盟，隨著「硬脫歐」（無協議脫歐）的可能性升高，不少人擔心倫敦街頭屆時將陷入動盪，梅伊政府為此已備妥冷戰時期的應變計畫，必要時將撤離女王伊莉莎白二世等王室成員避難。

英國內閣辦公廳匿名官員告訴「週日泰晤士報（Sunday Times）」，這項緊急疏散計畫從冷戰時期就已存在，英國國民緊急事務秘書處官員將改變其用途，以防硬脫歐後發生內亂。「週日郵報」也獲悉，白廳（Whitehall）考量「最糟情況」，可能將女王等王室成員移往遠離倫敦的安全地點。

「每日郵報（Daily Mail）」引述國民緊急事務秘書處消息人士報導，硬脫歐後最極端的危機設想是倫敦發生暴動，商家販賣的主食短缺；當女王被捲入政治議題，她和王室成員可能成為示威者目標。

前述計畫是一九六二年古巴飛彈危機後制定。在初始階段，若與蘇聯爆發敵對，王室成員將被分散安置到鄉間，並籌組專責部隊保護其安全。若衝突升高，年長王室成員將移至英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」。女王可能被轉移到威爾特郡科斯漢姆法院中央政府戰爭總部。

保守黨脫歐派國會議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）批評，這項疏散計畫凸顯官員對硬脫歐過分緊張。當年二次世界大戰大轟炸時期，王室高層都留在倫敦；該計畫是官僚虛構的「戰時幻想」。

然而，曾在警界服務負責保護王室安全的戴維斯（Dai Davies）預期，一旦倫敦發生動盪，女王及王室成員將會被撤離關鍵地點。高層官員強調，有數十名策劃人員預想各種可能情況。白金漢宮與唐寧街都未對報導發表評論。

在此緊張時刻，英國首相梅伊在「週日電訊報（Sunday Telegraph）」撰文指出，她決心在三月準時脫歐。週日郵報報導，梅伊政府有意在今年六月六日諾曼第登陸七十五週年時提前舉行大選，但首相府駁斥此說。

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