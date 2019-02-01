太空觀測站作掩護 共軍「插旗」阿根廷

2019-02-01

生人禁入 被質疑為軍事用途

〔編譯茅毅／綜合報導〕由人民解放軍營運、建在阿根廷巴塔哥尼亞的中國航太監測站已竣工，約二．四公尺高的刺絲網圍籬，包圍佔地達兩百公頃的站區。中國媒體聲稱，其用途為「和平的太空觀測暨探索」。若按中、阿相關協議，即使該站用於軍事目的，阿國當局也沒轍。路透一月三十一日報導，阿國前外長馬科拉（Susana Malcorra）受訪時坦承，阿國對該站不曾有過實質監督。

無法監督 中恐用於間諜活動

由於該站彷彿黑箱作業，已引發附近居民不安，指該站禁止進入和窺視，不像科學研究基地，倒像是中國的軍事基地。美國白宮國安會發言人馬奇斯說，有理由懷疑該站恐用於間諜活動。儘管阿國總統馬克里二○一五年就任後，派馬科拉於一六年赴北京修改了相關協議，規定該站限於民用，且中方有義務告知站內活動，然而該協議並無執行機制。

中國太空計畫 實由軍方經營

中國的太空計畫由軍方經營，該站則由中國衛星發射監控系統部管理，再由該部向解放軍戰略支援部隊直接報告。阿國國家太空事務委員會（ＣＯＮＡＥ）說，其並未派員長駐站內，但會定期訪視。無線電天文學專家指出，在無線電傳送時，中方輕易就能隱匿違反（該協議）的資料數據，或在未獲阿國同意下，另在頻率中加入加密頻道。

趁阿國財政脆弱 簽不平等密約

對此，馬奇斯提到，該站乃十年前阿國財政脆弱的政府與中方的秘密協議，是中國不透明且掠奪式交易的又一案例。歐洲太空總署（ＥＳＡ）在阿國也建有這種監測站，阿國在這兩站都簽訂五十年免稅租約，且阿國理論上擁有十％的天線使用權。但這兩份租約有一個顯著差異，即ＥＳＡ是民間機構，其成員國皆屬民主政府。

中方原先承諾，該站會設立訪客中心，目前卻僅採預約制。路透申請進入該站，ＣＯＮＡＥ卻代為拒絕。除該鎮鎮長聲稱去過至少八次外，路透採訪的居民都沒去過。若干當地記者似乎曾在該站啟用前十四個月的二○一七年二月去過。

美國國家無線電天文台主管畢斯利（Tony Beasley）則表示，該站理論上能「監聽」其他國家的衛星，但那種監聽「任何人都能辦到」，不需要該站那樣精密的設備，他不認為該站「特別有惡意或令人憂慮」。

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