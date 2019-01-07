梅伊︰繼續推動脫歐協議表決進程

2019-01-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《週日電訊報》報導，英國首相梅伊可能再次延後「脫歐協議」交付國會表決的時程，以限縮反對派的反彈力道，同時爭取與歐盟繼續談判的時間。不過，梅伊六日告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），政府將繼續推動脫歐協議表決進程，並指出舉辦「第二次脫歐公投」相當於「不尊重」此前投票支持脫歐的公民，「我個人不贊同舉辦二次公投，那會分裂我們的國家」。

隨著三月二十九日「脫歐日」逐漸逼近，梅伊提出的脫歐協議草案雖然已獲得英國內閣、歐洲理事會的政治背書，但仍需經過國會表決通過，並送交歐洲議會背書，脫歐協議才能正式生效。此前，梅伊為了避免該協議在國會闖關失敗，上月十日曾無預警宣布延後表決時程至本月十四日。針對梅伊版本的脫歐協議，英國國會擬於九日重啟辯論，預計十五日舉行表決。

梅伊週末透過ＢＢＣ、《週日郵報》等多家媒體，大力宣傳脫歐協議，揚言若國會否決現有版本的協議，英國將步入「未知之域」。然而，梅伊沒有透露政府被退回協議後可能採取的因應方案，未證實是否將推動國會就脫歐協議進行多次表決，也沒有表態政府是否支持「無協議」脫歐。梅伊強調，若受到國會壓力，她不排除舉辦「二次公投」的可能性，但此舉非常不切實際。

梅伊積極促請國會通過脫歐協議，也警告「疑歐派」與提倡「二次公投」的留歐派，反對現有版本的脫歐協議，會冒著破壞英國民主與民生的風險；該協議是唯一「尊重公投結果」並保障國家安全與就業的方案。梅伊承諾，她將繼續就達成「好協議」與歐盟協商。《週日電訊報》報導，據信梅伊團隊正在草擬一項計畫，以使歐盟作出更多讓步為條件，說服國會成員批准梅伊版的脫歐協議。

與此同時，民調公司「輿觀」（YouGov）公布一項逾兩萬五千人參與的民意調查結果，顯示五十三％英國公民認為，應該將「英國脫歐」的最終決定權交予人民；在支持舉辦「二次公投」的民眾當中，五十四％支持留歐、四十六％支持脫歐。民調也顯示，若工黨無法積極反對保守黨政府提出的脫歐協議，工黨將在往後的選舉中遭到選民懲罰。

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