裴洛西回鍋眾院議長 封殺川普築牆經費

2019-01-05

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國民主黨資深眾議員裴洛西三日二度當選美國眾議院議長，成為美國政壇上最有影響力的女性。她上任後的首要任務就是帶領堪稱美國史上最多元、也深度分裂的眾議院，儘速與共和黨掌控的參院達成立法共識，終結政府局部關門僵局。當日眾院立刻給川普總統下馬威，通過兩項不包含美墨邊界築牆經費的相關法案，因違逆川普要求，在參院料將無法過關。

去年十一月美國期中大選，民主黨成功翻盤，時隔八年重掌眾院，而川普的共和黨則小幅擴展在參院的多數席次，加深華府的政治僵局。三日眾院議長的選舉，兩黨壁壘分明，七十八歲的裴洛西以基本盤二二○票執掌四三五席的眾院，她也是美國史上唯一坐上國會議長寶座的女性。

裴洛西帶領的多元國會包括創紀錄的一○二位女性、新世代穆斯林、拉丁裔、非裔美籍與原住民議員，該結構與美國人口較類似。她將推動民主黨支持的法案，並監督與川普包括「通俄門」在內有關的所有調查，讓川普的彈劾威脅揮之不去；對此，川普推文回敬，指他執政的兩年，比任何總統都成功，不可能被彈劾。

三日一百名新科眾議員的宣誓中，包括首批挺進國會的兩名穆斯林女性。為了讓三十六歲的歐瑪得以戴穆斯林頭巾宣誓就任，有關當局修改規章，解除長達一八一年禁止在眾院戴任何類型頭巾的禁令。離開肯亞難民營二十三年的她，手按祖父的可蘭經宣誓，彰顯他的精神與她同在。巴勒斯坦移民之女特萊布沒有戴穆斯林頭巾，而是穿上阿拉伯傳統長袍，手按一七三四年的英文版可蘭經宣誓就任，該可蘭經為美國第三任總統、獨立宣言主要起草人傑佛遜所有。

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