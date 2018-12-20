中共黨媒跟拍澳學者 猶如間諜

2018-12-20

記錄所有會晤地點、對象

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）十八日報導，澳洲中國研究專家、麥考瑞大學（Macquarie University）講師凱大熊（Kevin Carrico）上週前往香港訪問時，遭到北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）控制的《文匯報》派員跟蹤，並記下所有會晤對象。凱大熊指出，報社跟拍海外學者的行動並不常見，自己成為攻擊目標的原因，可能與他撰文揭露中國如何影響香港有關；這類文章有時會引發對香港獨立的討論。

曾撰文揭露中國影響香港

凱大熊十六日返回澳洲後，才發現自己在香港的行蹤，全都被披露在《文匯報》，指他與主張「港獨」的人士會面兼「傳授『獨經』」。他在接受香港媒體訪問時，質疑《文匯報》根本是「間諜機構」，呼籲所有尊重言論自由、學術自由和基本尊嚴的人，「應該聯手把這個媒體從香港踢出去」。

香港《文匯報》與中共中央關係密切，經常公開威脅或羞辱北京政府的政敵。該報十七日以「澳洲獨人港授獨經」為標題，頭版獨家報導凱大熊在香港的所有行程，列出他參與的講座名稱、聚會地點，嘲諷他「修讀的中華文化似乎愈走愈偏」，還指責凱大熊秘密會晤「多個港獨組織頭目及獨人」；報導所刊出的照片，甚至包括凱大熊返回下榻處換衣服後，出席聚會的模樣。

凱大熊表示：「不論這是否代表我在香港是不安全的，或是要阻止我再次前往香港，我都不會因此改變我的做法；同時，我懇切期盼來自北京的壓力，不會進一步削弱香港的自主權，開始阻止那些試圖以文字撰述香港局勢的學者們進入香港。」

凱大熊是美國公民，也是澳洲永久居民。他在不久前獲得澳洲政府提供研究經費，探究北京與香港之間的緊張關係。凱大熊指出，他第一次懷疑有人跟蹤他，是在香港一間購物中心，有一名三十多歲的女子幾乎要跟著他走入男廁時；其後，他兩度嘗試拍下跟蹤者的照片，該名女子卻蓄意躲在樹叢後方、反向站在上行的電扶梯上，躲避露面。

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