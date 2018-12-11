亞洲首富嫁女 希拉蕊、碧昂絲座上賓

2018-12-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕亞洲首富穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）將於十二日嫁女兒，包括美國前第一夫人、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓，赫芬頓郵報創辦人赫芬頓（Arianna Huffington），以及流行音樂巨星碧昂絲（Beyoncé）等名流，已飛抵印度拉賈斯坦邦，參加婚前派對活動。印度媒體估計，光是婚前派對就耗費至少五億盧比（約兩億台幣）。

印度千金婚前派對 就耗資兩億元

印度信實工業集團總裁安巴尼二十七歲的女兒伊莎（Isha Ambani），將與另一名印度億萬富豪皮拉瑪（Ajay Piramal）三十三歲的兒子安南德（Anand Piramal）締結連理。伊莎二○一四年從美國耶魯大學畢業後，進入父親旗下兩家公司的董事會，一五年富比世雜誌將她列為亞洲最值得關注的女性之一。

安巴尼跨足石油、天然氣、石化、電信、零售與媒體產業，其個人資產達四百七十億美元（一．四六兆台幣）。皮拉瑪涉足房地產、藥品、包裝與紡織業，個人資產達五十四億美元，也是印度總理莫迪的貿易暨工業委員會成員，被視為印度最重要企業家之一。

中央社報導，安巴尼於八日、九日包下拉賈斯坦邦烏代浦具四百年歷史的宮殿，以及當地所有五星級飯店，供五千一百名賓客住宿，並安排兩百架次的專機及一千多輛豪華轎車接送賓客。賓客還包括印度鋼鐵大王米塔爾、媒體巨擘梅鐸之子詹姆士‧梅鐸，以及寶萊塢女星喬普拉等。

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