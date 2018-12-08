川普欽點國務院發言人 出任駐聯國大使

2018-12-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕白宮匿名官員透露，美國總統川普將於七日早上推文公佈駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的接替人選，預料國務院女發言人諾爾特（Heather Nauert）會雀屏中選。然而，諾爾特雖是新聞專業出身，但在國際關係及外交政策上仍屬新手，遭人質疑經驗不足，難以貫徹川普的「美國優先」政策。

海利是於十月時宣佈，將於今年底辭去駐聯合國大使。川普早於十一月就曾向媒體放風聲，諾爾特是他認真考慮的人選，並且稱讚她優秀。諾爾特的任命案仍待參議院同意，目前尚不清楚該職位是否仍像海利時代屬於內閣層級。

四十八歲的諾爾特擁有哥倫比亞大學新聞學碩士學位，曾在美國廣播公司（ＡＢＣ）、福斯新聞（Fox News）兩大美國新聞網服務。她在福斯期間曾任職記者、主播、特派員及主持人，代表作是在川普最愛的電視節目「福斯與福斯之友」（Fox & Friends）擔任突發新聞主播。

之後，諾爾特獲得川普提攜，於去年四月起擔任國務院發言人，但與時任國務卿提勒森相處不睦，據傳她受排擠一度有意求去，但她後來與現任國務卿龐皮歐關係良好，不僅進入決策圈，三到十月時還代理國務院公共外交與公共事務次卿。

分析家指出，諾爾特任命案有助強化川普與保守派媒體福斯新聞間的關係，但批評者質疑，該任命案忠誠度大於經驗考量。歐巴馬政府時期國務院官員布魯文批評，海利接任駐聯合國大使時，同樣缺乏國際事務經驗，但她至少曾任南卡羅來納州州長。而諾爾特更缺經驗，擔任代理次卿時也毫無表現。

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