G20川習會 傳中國加快開放市場

2018-11-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十九日搭機赴阿根廷布宜諾斯艾利斯，出席三十日至十二月一日召開的二十國集團（G20）峰會，重頭戲將是十二月一日他與中國國家主席習近平就美中貿易議題進行的攻防。香港「南華早報」二十九日引述消息人士報導，習近平在「川習會」中，將對川普承諾進一步開放中國市場和保護智慧財產權，並減少對中國國有企業的補助。

消息人士對南早說，習近平會採取包括取消對上市的中國國企提供資金等優惠國企的法規，使中國國企與民企、外企處於同一競爭水準。為保持中國內部經濟穩定，他希望藉由對川普的承諾來消除美中緊張關係。

習須取得「停戰」協議 展現貿易戰未投降

川習會將一直進行到晚餐時間。消息人士說，無論川習會有無達成突破，會後都很可能不會發布共同聲明或召開聯合記者會，此舉旨在提供兩國迴旋空間，使雙方可以對川習會的結果各自表述。為了讓美國國內相信美方是贏家，川普需要中國讓步。習近平也需要一紙貿易戰的停戰協議或新的美中經貿協議，好對中國國內展現他並未認輸投降。

美國智庫「外交關係協會」研究員卡勒（Miles Kahler）及美國政治新聞網站「政客」（Politico）預測，川習會最好的情況是兩人同意停火，不讓貿易戰繼續升溫，即美方同意暫不向中國產品追加新關稅，中方也保持之前向美國商品課徵的關稅，雙方再繼續談判懸而未決的問題。美方主要將要求中方保護美國智財權、消除關稅暨非關稅貿易障礙和減少美中貿易逆差。

彭博也報導，在對中貿易戰之中被川普譽為「首席權威」的美國智庫「哈德遜研究所」研究員白邦瑞（Michael Pillsbury），向來是對中的堅定鷹派。但他表示，川習已建立非常深厚的關係，這次會後，兩人的合作還可能更為深化。他也不認為美中正進入「新冷戰階段」。

彭博另在社論裡指稱，美國政府應致力於讓世貿組織（ＷＴＯ）等機構有能力約束中國遵守全球規範。強大繁榮的美國，沒理由且應避免把中國視為頭號威脅，川、習應把握這次機會，修補足以形塑世界的美中關係。

烏克蘭衝突 川普取消與普廷會談

另一方面，鑑於俄國與烏克蘭二十五日在克里米亞外海發生的武裝衝突，川普二十九日宣布退出G20與俄國總統普廷的會面。克里姆林宮當日稍早才表示，華府已證實雙普會於十二月一日舉行，美俄須考慮如何開始磋商雙邊關係、戰略安全、裁減軍備及包括烏克蘭等區域衝突議題。

疑似為華盛頓郵報特約記者遭謀殺案主謀的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，這次亦代表沙國出席，他與各國領袖的互動，以及他能否藉由此行消除謀殺案對其與沙國帶來的不利影響，也備受關注。

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