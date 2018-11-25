氣候變遷 恐折損美10%GDP

2018-11-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國白宮在23日感恩節公布由逾300名科學家共同編寫的「國家氣候評估」報告，該報告推測，若不採取控制全球暖化的重大措施，2100年時，氣候變遷引發的災難恐折損10％的美國國內生產總值（GDP），亦即較2008年金融海嘯的損失多出一倍以上。該報告不僅是氣候變遷對美國衝擊迄今最嚴厲的警告，也與總統川普的立場相左，白宮選擇於國定假期公布，引發科學家痛批其目的在於持續壓制嚴謹的氣候科學。

300名科學家編寫報告公布

這份由美國國會授權進行、白宮公布的報告多達1656頁，是由13個美國聯邦單位的外聘科學家與官員共同撰寫，也是首次針對氣候變遷對美國的衝擊提出具體經濟數據。報告指出，當前逾90％的暖化是人為造成，而自2015年以來，破壞性天候已導致美國近4000億美元災損，「若溫室氣體排放持續以歷史性速度成長，本世紀結束前，一些經濟部門的年度損失預料將達數千億美元，該規模已超越美國許多州目前的州生產總值（GDP）」。

報告預測，其中熱浪有關的死亡恐導致1410億美元損失，海平面上升的災損恐達1180億美元，基礎建設損失恐達320億美元，海岸地區因節節上升的海平面與嚴峻的暴潮，衝擊最大；而在部分地區，比如阿拉斯加與路易斯安那州，沿岸水患恐迫使民眾遷離家園。

該報告警告，美國本土48州自1900年以來已升溫攝氏1度，加州空前的森林野火、中西部的作物歉收及南部殘破的基礎建設，都與升溫有關，若該趨勢未能控制，至本世紀中期，美國的出口與供應鏈恐受破壞，農業產量恐下滑至1980年代水準，東南部將出現更多山林火災，而至本世紀結束時，依據溫室氣體的排放多寡，美國恐升溫達攝氏1.6度至6.6度。

該結論與總統川普的立場大相逕庭，他鬆綁環保法規，表示如此可刺激經濟成長。本週他推文說：「酷寒滯留的冷風恐打破所有紀錄，全球暖化是怎麼回事？」結果挨批他搞不清楚天氣與氣候的差別。

報告原訂12月公布，但白宮卻提早在感恩節國定假日下午兩點悄悄發布，該研究共同作者、世界資源研究所國際政策專家萊特指出：「這是川普政府意在掩藏報告，並繼續其否認、打壓最佳氣象科學的昭然企圖。」

氣候變遷#經濟規模#川普/span〉

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