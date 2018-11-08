提名各族裔女性參選 民主黨成功重掌眾院

2018-11-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國期中選舉六日落幕，民主黨挑戰近四年由共和黨掌握的參議院多數黨地位雖未成，但終於取回暌違已八年的眾議院共四三五議席主導優勢。這項佳績尤其歸功於該黨提名之原住民、非洲裔、穆斯林、廿九歲政治新秀等各式背景優秀女子，不僅創下多項美國首例，也譜出該國女性透過這次大選突破玻璃天花板的亮眼成就。

美國聯邦眾議院過去最多只有八十四名女議員，但截至七日凌晨一時，已確定本屆眾院至少有八十五名，預計將達百位：她們當中有不少先前並無競選公職經驗，但多以全體國人健康照護問題為主要訴求。

29歲寇蒂茲 史上最年輕女議員

以出征紐約州第十四選區的民主黨籍波多黎各裔候選人歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）為例，年僅廿九歲，父親早逝、母親是清潔婦兼校車司機；但她上相、有魅力且懷抱年輕人的理想主義，畢業後先當酒保、餐廳服務生謀生，接著投入一連串教育計畫。出身勞工家庭的她以自身背景自恃，政見主打普遍健康照護體系、公立大學免學費，並反對川普政府驅逐無證移民的措施。六月她擊敗民主黨黨團主席克勞里，贏得黨內提名，被脫口秀主持人金摩譽為「最了不起的故事之一」；六日再大勝共和黨候選人巴帕斯，正式成為美國國會史上最年輕女議員。

2州首見女性穆斯林議員

分別代表民主黨角逐密西根州、明尼蘇達州聯邦眾議員席次的巴勒斯坦裔特萊布（Rashida Tlaib）與索馬利亞難民歐瑪（Ilhan Omar），也雙雙成為美國國會第一批女性穆斯林議員，後者日前甚至特別穿戴穆斯林女子必備的伊斯蘭頭巾（hijab）強調「我是穆斯林和黑人」。

躋身美國首波非洲裔國會議員的另一名女性代表也同時出爐：四十四歲民主黨人普雷斯利（Ayanna Pressley），黨內初選擊敗已當十屆的現任聯邦眾議員卡普阿諾，六日成功當選麻州聯邦眾議員。

還有民主黨籍兩位女將─卅八歲戴維茲（Sharice Davids）與五十七歲哈蘭（Deb Haaland），分別在堪薩斯州、新墨西哥州擊敗共和黨對手，成為美國第一批美洲原住民聯邦眾議員。

副總統彭斯哥哥 眾院新鮮人

在共和黨方面，較受矚目的是副總統麥克．彭斯的哥哥葛瑞格．彭斯，他在印第安納州當選眾議員，這選區也是彭斯成為印州州長前的國會選區。葛瑞格並無太多政治歷練，強調自己是受到川普總統的鼓舞才投入政壇。