美州長改選 共和黨20、民主黨16州／力挺郭董的威州州長連任失利 科羅拉多選出首位出櫃男同志州長

2018-11-08

〔編譯劉宜庭、周虹汶／綜合報導〕美國期中選舉六日改選三十六名州長，共和黨預期奪下二十州、民主黨奪下十六州。民主黨本屆大選在州長部分未能全面掀起「藍潮」，但在伊利諾、賓州等多個重要州取得勝利，表現不俗；共和黨丟失了密西根、威斯康辛、賓州等美國總統川普兩年前勝選的關鍵「鏽帶州」，但拿下佛羅里達、俄亥俄州等重要搖擺州。分析普遍認為，兩大黨在州長選舉結果勢均力敵，沒有明顯高下之分。

分析認為勢均力敵

科羅拉多州六日選出了美國歷史上首位已公開同性戀身分的男性州長、民主黨波利斯（Jared Polis）。四十三歲的波利斯曾任五屆國會議員，也是首位以出櫃男同志身分順利進軍國會的民意代表。此前，奧勒岡州州長布朗二○一五年成為美國史上首位雙性戀州長；新澤西州前州長麥格瑞維則在二○○四年辭職前出櫃，公開男同志身分，成為首位男同性戀州長。

在台灣鴻海集團大舉投資的威斯康辛州，共和黨現任州長沃克以些微差距敗給民主黨艾佛斯（Tony Evers）。艾佛斯六日以三萬多票、小於一．二％的差距，險勝尋求連任的沃克。六十七歲的艾佛斯選前承諾提供民眾廣泛的醫療保險，也已表態將仔細檢閱沃克和富士康簽署的威州建廠協議。

佛州勝選 有利川普連任

新墨西哥州六日也寫下新紀錄，連續兩屆選出女性州長，未來將由民主黨葛里向（ Michelle Lujan Grisham）出任。不過，民主黨本屆大選在喬治亞、佛羅里達州推出的非裔候選人艾布蘭（Stacey Abrams）、吉倫（Andrew Gillum），則都未能創造歷史，成為美國史上首位非裔州長。吉倫以些微差距輸給共和黨前眾議員迪尚特（Ron DeSantis）；分析指出，在人口眾多的佛州勝選，對川普追求連任具有指標性意義。

排隊、換地點 選務頻凸槌

這次大選也凸顯美國選務系統不盡完善，以喬治亞州州長選舉為例，提前投票階段陸續發現投票設備出狀況一事，到了選舉當天依舊未完全排除，除了導致投票點臨時更換、選民大排長龍，甚至讓人等上三小時之久以致求去。紐約州、亞利桑那州、佛羅里達州、德州等地則除了選民久候，投票設備也發生故障。

截至六日下午，美國無黨派機構「選舉保護」（Election Protection）約收到一．七五萬通選民投訴電話，足足比起四年前期中選舉多了七千通以上。專家認為，各州問題反映出了全美逾四十州十餘年來投票走向電子化的弊病。