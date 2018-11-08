靠民主黨止貿易戰？ 中國打錯算盤

2018-11-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）分析，民主黨重奪眾議院，對川普政府國內政策造成重擊，但北京不應解讀為「貿易戰」將會暫時緩解，因為中國議題是兩黨少數有共識的政策領域。民主黨普遍同意美國應對中國採取更強硬行動，對抗其軍事、貿易、情報及外交等方面的崛起。針對期中選舉結果的影響，中國外交部發言人華春瑩回應，中方對美國內政不予置評。

中國迫切希望解決貿易戰造成的經濟負累，其國內有觀點認為，民主黨領導的眾院可能意謂對北京軟化立場，但經濟學人智庫分析師馬若（Nick Marro）指出，這種看法是種誤導，因民主黨歷來更支持工會，不像共和黨支持無限制的自由貿易。民主黨不太可能推動對中加強貿易往來。

美國財經媒體CNBC指出，期中選舉結果對川普的國內目標構成阻礙，但不意謂美國貿易政策會有太大改變。分析師認為，川普的「美國第一」理念不太可能會有劇烈偏離，即便民主黨把持眾院。

不管誰當家 都是美國第一

眾院未來可能在軍事支出、國外商業往來等方面挑戰川普，阻礙重大法案通過，但在貿易政策上，川普仍享有行政權力，可以設立條款，無論國會分裂與否。分析師表示，白宮有單方面行動的廣泛權力，意謂川普很可能繼續推動其貿易政策。

美國前駐新加坡大使艾德曼（David Adelman）評析，民主黨人傳統上更傾向保護主義，川普的共和黨則在對中議題上極度鷹派，因此期中選舉結果不太可能影響川普的保護主義政策，除非美國經濟受苦於貿易戰，國會才會對白宮問責。

此外，即使眾院有意改變對中貿易政策，對中施加關稅的權力基本上屬於行政部門，亦即川普的總統權力。若川普未來在中國政策上需要國會支持，幾乎沒有跡象顯示民主黨會阻撓，這些對中國國家主席習近平是壞消息。