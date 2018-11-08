2020拚連任 川普顧鐵票恐更保守

2018-11-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國二○一八年期中選舉落幕，共和黨在失去聯邦眾議院控制權後，黨內保守派系將在國會掌握更大勢力，未來共和黨將與總統川普靠得更緊密；而川普也迅速把目光對準二○二○年大選，並將維持一貫施政作風，自認製造分裂、對抗的政治作風有助於激發支持者，帶給他第二個總統任期。

溫和派敗選 保守派掌控共和黨

兩名川普的幕僚表示，川普已開始討論明年初舉行「讓美國再次偉大」造勢活動。不過，川普能否複製一六年由保守派選民支持加上游離州倒向他，守住白宮，還很難說。他在這次選前造勢行程，都集中在依舊熱情支持他的保守派地盤，避開民主黨奪回聯邦眾議院的關鍵：郊區。六日落敗的共和黨議員中，許多來自郊區選區、向來與川普保持距離，這些溫和派的落敗，將使得選後國會共和黨核心縮小到由出身鄉村選區、力挺川普的保守派主導。

郊區選民變心，對共和黨有長遠影響。郊區選民教育程度、收入高於全國平均水準，也抱持很大的懷疑態度看待川普，民主黨有機會在這些地區發展實力；而共和黨原本在突破中產階級、白人男性和福音派信徒等固有支持群上就已面臨挑戰，這次流失郊區、婦女和大學教育程度選民，又未能顯著爭取更多年輕、少數族裔選票，只能更仰賴死忠支持川普的保守派。

對川普來說，共和黨無法成功讓賓州、俄亥俄和威斯康辛州翻盤，是這次選舉透露出的另一個警訊。這三州是一六年把川普送進白宮的中西部工業州關鍵，但這次共和黨卻陷入苦戰。

幕僚透露，川普顯示出無意收斂作風改打溫和牌，反而可能會因民主黨贏得眾議院更變本加厲；川普也從這次選舉意識到國會共和黨不如他受選民支持，以及移民議題依舊是點燃他基本盤的火藥。加上參議院最高分貝批評川普的參議員寇克、佛雷克及眾院議長萊恩退休，都讓川普今後在共和黨內握有更大主宰力量。

開始布局連任選戰的川普，將盡其所能強化基本盤，這意謂著，即使未來面對民主黨在國會勢力增長，川普依舊會大力提倡他的「美國第一」政見，優先著重非法移民、貿易保護主義等燙手議題，這將加速川普劇烈改變數十年來以財政、社會和國家安全保守主義為招牌的共和黨面貌。