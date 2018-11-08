川普反移民奏效 共和黨「保」住參院

2018-11-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕共和黨在這次期中選舉參議院部分，雖損失內華達州，但從民主黨手中搶走印第安納、北達科他和密蘇里州，篤定保住參議院多數黨地位，也為總統川普在國會保留一塊他保守派政策的展示場。

民主黨參院席次 不增反減

至台灣時間七日晚間為止，共和黨選後總席次已穩居五十一席，民主黨總席次減少為四十五席，其中兩席為參與民主黨黨團運作的獨立派議員守住緬因和佛蒙特州；另外，蒙大拿、亞利桑那和佛州三州尚未宣布勝選者，但這三州均由共和黨候選人以些微差距領先。

密西西比州原任共和黨籍參議員柯克蘭任期未滿，但他在四月以健康因素辭職，因此該州也於六日舉行特別選舉，不過開票結果無人得票率過半，須在二十七日次輪投票對決。因此，即使勝負未定的四州最終均由民主黨勝選，共和黨選後最差也能維持選前五十一對四十九的局面。

這次共和黨在參議院改選席次中僅占九席，占有先天優勢，加上善用川普在鄉村和深紅色鐵票區強硬右派穩如磐石的支持度，守住南部、中西部和西部席次。

根據紐約時報統計，共和黨雖在內華達州尋求衛冕失利，但該黨從民主黨手中搶走北達科他、印第安納和密蘇里州席次；克魯茲（Ted Cruz）擋下民主黨資金豐沛的自由派寵兒歐洛克（Beto O’Rourke），保住德州；田納西州現任共和黨議員寇克（Bob Corker）放棄角逐連任，由川普的忠誠支持者、共和黨保守派布萊克伯恩（Marsha Blackburn）擊敗民主黨該州前州長布雷得森（Phil Bredesen），為該黨守住這一州。

科羅拉多州聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）表示，川普這次在多個關鍵州出來拚命，「總統就是勝選因素」。川普的反移民論調雖不受教育程度普遍高的都市和郊區選民歡迎，但在鄉村地區卻相當管用。其他州方面，一六年角逐民主黨提名參選總統的佛蒙特州獨立派參議員桑德斯，民主黨麻州參議員華倫、紐約州陸天娜（Kirsten Gillibrand）、明尼蘇達州克羅布徹（Amy Klobuchar）都輕鬆連任；這三位民主黨議員，加上在俄州連任的布朗（Sherrod Brown），被視為可能角逐二○二○年總統的人選。

另一個受到注意的是二○一二年總統選戰吞敗的共和黨候選人羅尼（Mitt Romney），這次復出爭取猶他州出缺的參議員席次成功；該州原任聯邦參議員共和黨籍哈契（Orrin Hatch），於今年一月宣布退休。