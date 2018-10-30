斯里蘭卡憲政危機 中國收買議員換總理

2018-10-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕總理大位引爆的政治鬥爭，正讓斯里蘭卡陷入憲政危機。聯合國家黨（UNP）國會議員拉馬那亞克（Ranjan Ramanayake）二十八日指稱，中國是造成相關政爭的幕後黑手，指控北京「用錢收買」國會議員，要求他們改變立場，轉而支持親中強人拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse），「這都是真的。他們（中國）在許多國家，迦納、突尼西亞、安哥拉、緬甸，都是這麼做的」。

斯里蘭卡總統席瑞塞納廿六日突然開革時任總理的維克勒馬新哈，解散其內閣，並任命親中的前總統拉賈帕克薩出任總理，迅速引爆斯國政治危機。維克勒馬新哈堅稱總統「違憲」撤除其總理職務，強調唯有國會才能撤換他，並拒絕搬出官邸；席瑞塞納則下令國會休會，延至下月十六日開議。斯國持續面臨「權力真空」的政治僵局。

美國國務院已呼籲席瑞塞納「立刻恢復國會議程」，透過民主方式解決相關爭議。維克勒馬新哈則期盼藉由召開國會，讓他證明自己仍獲得國會多數支持，他才是合乎憲法的總理。與此同時，政爭已導致流血事件；斯國石油資源開發部前部長拉納通加（Arjuna Ranatunga）二十八日返回首都可倫坡的辦公室時，其隨扈與抗議群眾爆發衝突，在混亂中開槍擊斃一名男子，並造成兩人受傷。