極右派波索納羅 爭議度不輸川普

2018-10-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕巴西極右派「社會自由黨」國會議員波索納羅，二十八日在總統大選第二輪投票中，以五十五％得票率擊敗近四十五％的左派「勞工黨」總統候選人哈達德，當選新任總統，使巴西加入這波全球「向右轉」的風潮。現年六十三歲的波索納羅在勝選演說中宣示，巴西人「將一同翻轉巴西的命運」。波索納羅毫不諱言欣賞美國總統川普，川普已致電波索納羅祝賀，雙方承諾將在貿易、軍事等各方面密切合作。

波索納羅生於聖保羅州，從軍十七年以上尉軍階退伍。一九八八年參選里約熱內盧市議員，踏入政壇，九○年當選聯邦眾議員，連任七屆，從政近三十年，先後換了八個政黨。儘管他在任內幾乎沒提出什麼法案，但也未捲入巴西政壇近年的大規模貪腐醜聞。二○一四年高票連任眾議員後，開始計畫進取總統大位。

波索納羅主張以暴制暴打擊犯罪，嚮往巴西過去的軍事獨裁統治，揚言摧毀政敵或將他們流放、下獄，聲稱若他當選總統，將關閉「沒路用」的國會，更經常發表貶損少數族群和婦女的言論，使他被喻為有如川普、菲律賓總統杜特蒂和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）之類的民族主義者。儘管他出身天主教家庭，但迄今已兩度離婚。他曾說，寧可兒子死於意外事故或吸毒，也不要他成為同性戀。他還曾對一名女眾議員說，「妳不配被我強暴，因為長得太醜」，甚至主張女性在職場上的待遇與薪資不應高於男性。

儘管波索納羅言行高度爭議，巴西多數選民仍以選票表達已受夠了執政達十三年的勞工黨。巴西從經濟起飛到陷入政經泥淖、前總統羅塞夫被彈劾、暴力犯罪猖獗，望治心切的選民更傾向強硬的民粹總統。華府智庫「美洲國家對話（IAD）」主席希福特（Michael Shifter）說，這次選舉結果的最大風險是巴西民主受侵蝕，但波索納羅也有機會透過大幅降低進口障礙、推動新的自由貿易談判、加快私有化腳步、改革年金制度等措施，活絡規模達二‧一兆美元、在美洲僅次於美國的巴西經濟。