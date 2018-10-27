持菜刀闖幼稚園 重慶婦連砍14童

2018-10-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國廿六日上午再傳幼兒園喋血案！重慶市巴南區「新世紀幼兒園」當天九時許借鄰近公園做早操，結束後由老師帶回教室之際，竟遭卅九歲紅衣劉姓女嫌尾隨，對方接著持菜刀來回砍殺，刀刀直中孩子們的頭、頸與臉部，至少波及十四名不滿五歲的幼兒，其中一人命危、四人重傷。

事發當下，校方保全與員工雖隨即合力制伏兇嫌，但民眾上前包圍，導致前來逮人的警方行動不順；組成警力人牆後，才將持續反抗的嫌犯帶離現場。

根據網路流傳的案發後現場影像，被攻擊的多名幼兒頭纏繃帶、衣服血跡斑斑，還有人滿臉是血，尤有甚者被削去了一半的臉，出動擔架送醫急救。外流的傷者名單則顯示，四歲女童頸動脈破裂，出現失血性休克；還有多人顏面外傷或骨折。

警方目前尚未公布劉女的犯案動機。不過，傳聞指她患有精神疾病，或與丈夫口角才遷怒；另有一說是她的孫子就讀該園但曾與其他學童衝突，劉女不滿校方處理方式，因而報復。

中國近年已發生多起針對學生的大規模惡性砍殺事件。四月陝西省米脂縣發生廿八歲男子趙澤偉返回母校尋仇，砍殺無辜學子，導致十九人受傷，其中九人不幸喪命，而他本人也在九月伏法。儘管中國當局加強校園周邊安全，但法新社認為，中國經濟發展導致貧富差距快速拉大，以及人民生活節奏跟不上社會快速脈動卻無紓解管道而引發的精神疾病，才是中國近數十年暴力犯罪增加的原因。