競標7分鐘 AI人物畫1350萬賣出

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球最大藝術品拍賣公司佳士得，廿五日在美國紐約賣出人工智慧（AI）畫作─「艾德蒙．貝拉米肖像畫」（Portrait of Edmond Belamy），這是AI藝術品首次進入拍賣市場，成交價為四十三萬兩千五百美元（逾一三五○萬台幣），高出預估價至少四十三倍。
這幅畫描繪一位身穿白色恤衫、黑色西裝外套的男性。這名虛擬人物面容模糊、身體略傾斜，整體畫作看似尚未完成，畫風貼近十八至十九世紀的繪畫作品。此外，該畫右下方的創作者落款並非人名，而是寫上一段數理方程式。
該畫作廿五日經五名買家不到七分鐘的競標後，由一名匿名電話買家得標，落槌價為卅五萬美元，加上佣金等費用的總價為四十三萬兩千五百美元。
總部位於法國巴黎的藝術組織Obvious，是該幅畫作的幕後推動者。他們將十四至二十世紀的一萬五千幅肖像畫輸入自行編寫的AI程式，使AI學習風格演變及繪畫技法後，再透過Google工程師古德菲洛（Ian Goodfellow）研發的演算法，製作出「貝拉米一家」的十一幅系列畫作。
Obvious創辦人之一福特雷爾堅稱這些作品仍屬於藝術範疇，且將像當年發明攝影一樣，演變成新的藝術模式。拍賣會策劃人羅伊德說，善用AI的藝術家可藉此創作，再予以修正改造；他預測，AI藝術演變快速，人們的觀點在五到十年內將大為不同。