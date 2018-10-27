川普擋移民潮 擬增兵美墨邊界

2018-10-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統川普表示要派軍阻止大批湧向美墨邊界的中美洲移民，以解決此一「國家級緊急事件」後，不具名美國官員廿六日透露，美國國防部即將在美墨邊界部署約八百名兵力，主要目的在於協助邊界巡警與提供後勤支援。川普還對這些企圖從美墨邊界進入美國的中美洲移民大隊喊話，要求他們掉頭離開，比照合法移民方式申請成為美國公民。

近來有大批來自瓜地馬拉與宏都拉斯的人馬徒步穿越墨西哥東南部邊境，往北朝美墨邊境移動，企圖向美國尋求庇護，聯合國估計人數約有七千人。值此距離美國期中選舉投票日不到兩週之際，在兩年前的總統大選中大打反移民牌的川普主張對美墨邊界增兵，看似打算故技重施，將選民對非法移民的恐懼，轉換為政治利益。

不具名官員表示，國防部長馬提斯可望在廿五或廿六日簽署此一新的兵力部署令，在邊界部署八百名現役美軍，再加上原本派駐在此的兩千名國民兵，美國在南方邊境的駐軍人數大增；新增的八百名美軍來自全美各地多個軍事基地，其中包括醫生與工程人員，任務主要在於提供帳篷、車輛與設備等的後勤支援，足以滿足職司邊境安全的國土安全部要求國防部提供的基本軍事協助。

川普廿五日晚間在推特發文，先稱中美洲的大篷車隊式（caravan）移民是「國家級緊急事件」，他將會派軍解決，「他們（移民）會被阻止」；稍後又發推文直接對這些移民喊話，要求他們掉頭。川普上週就發推文放話會在美墨邊界增兵與關閉邊界，更早在今年四月就主張派遣約四千名國民兵戍守美國南方邊界，最後部署了兩千人。

川普在揚言派軍的推文中，提到「（此等情況）必須改變」，但卻把「改變」changed錯拼成chanded。由於川普還用大寫字母寫這句話以示強調，更讓此錯誤無所遁形與招致各界訕笑。該錯誤錯了十幾個小時仍未修改。