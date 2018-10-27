安習拚經濟 日中關係重回正軌

2018-10-27

願與中共同開拓第三方市場

〔編譯茅毅／綜合報導〕正在中國訪問的日本首相安倍晉三廿六日上午與中國國務院總理李克強、晚間與國家主席習近平會談，兩國企業界當天也舉行第三國市場合作論壇，簽署價值約一八○億美元的五十二項合作備忘錄。在安習會上，兩人矢言維護多邊主義與自由貿易，安倍期盼開啟化競爭為協調的日、中關係新時代，習則稱中日關係重回正軌，重現積極勢頭。日本媒體報導，兩國政府已同意就實現習二○一九年訪日一事展開協調。訪日時間可能在明年六月於大阪市舉行的二十國集團（G20）峰會前後。安倍還邀請習出席二○二○年東京奧運開幕式。

安倍在與李克強的記者會中說，希望以他這次訪中為起點，不斷地持續高層互訪。兩國互為合作夥伴、互不構成威脅。兩人同意，今後為了使東海成為和平、合作、友好之海而向前邁進，並就簽署在東海發生海難事故時合作的日中海上搜救協定與儘快開通海空聯絡機制的熱線達成共識。

針對北韓問題，安倍說，朝鮮半島無核化為日中共同目標。安倍還轉述，有關中國自二○一一年東日本大地震引發福島縣核災後，對日本產食品的進口限制，李表明，將基於科學評估，積極考慮放寬，安倍對此表示歡迎。安倍亦決定，日本將對訪日中客進一步放寬簽證。

安倍提及關注中國人權

李克強說，應堅決向前推動日中關係發展，務必避免彼此再發生衝突。安倍並提及日本盼再向中方租借貓熊，雙方同意兩國將為此進行磋商。日中兩國央行另簽署貨幣互換協議，效期三年、規模三．四兆日圓（兩千億人民幣）。

安倍在與李會談時強調，包括日本在內的國際社會，正關注中國國內人權狀況。被認為是針對大批新疆維吾爾族人遭拘留在「再教育營」表達看法。

首屆第三國市場論壇開議

首屆日中第三國市場合作論壇廿六日上午也在北京舉行，安倍、李克強親臨出席，日中財經界領袖、企業界人士等約一四○○人參加。兩國政府機關、企業、經濟團體間，共簽署五十二件合作備忘錄，總值預估約一八○億美元，包括泰國東部經濟走廊開發等基建、物流、資訊科技、金融、醫療照護等合作項目，還將設立日中產業合作基金。安倍更在會中表明，中國「一帶一路」倡議是有潛力的構想，願與中方共同開拓第三方市場。

安倍廿六日下午赴北京大學與學子交流，呼籲中國大學生造訪日本；安習會後接受習近平夫婦的晚宴款待。兩人迄今共會晤八次。根據日本消息人士指出，安倍當面向習近平就尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題要求改善有關情況，雙方就加強溝通、避免發生不測達成一致意見。

日本共同社引述外務省消息人士透露，日方對中國海警船駛入領海的抗議，目前已流於形式，抗議僅是由外務省派官員透過手機致電中國大使館表達一貫立場。報導稱安倍似欲建立與習的個人關係，同時強化美日同盟及自身的防衛能力，來避免中方挑釁升級。