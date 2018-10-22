華郵記者死因 沙國又改口

2018-10-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕沙烏地阿拉伯當局二十日首度鬆口證實，曾為華盛頓郵報撰寫專欄的異議記者哈紹吉，二日在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館內因「與人鬥毆」而亡，隨後卻又對其死因提出新的解釋，說法一變再變。歐盟、德國、法國、英國、聯合國等紛紛對利雅德的說法提出質疑；美國總統川普也表示「真相尚未水落石出」，美方不排除為此對沙國祭出制裁，但不傾向終止與利雅德當局達成的大規模軍售協議。

一變再變 利雅德說法遭國際質疑

揚言公開所有哈紹吉遇害證據的土耳其當局，已開始在伊斯坦堡一處森林內搜尋哈紹吉遺體。路透二十一日報導，一名沙國官員對此事描述的最新版本指稱，根據利雅德內部調查文件，哈紹吉的遺體被捲在一塊地毯內，交由一名沙國在伊斯坦堡的「合作夥伴」處置；沒有證據顯示哈紹吉死前曾被凌虐和砍掉頭顱，利雅德最初否認哈紹吉在領事館遇害，係基於「當時內部呈報的不實資訊」。

該名匿名官員聲稱，沙國十五人小組接獲的指令是「和平勸導」異議人士返回沙國，但名為穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）的情報人員，二日在領事館逾越授權，威脅哈紹吉說要對他下藥、綁架，又在試圖阻止哈紹吉高聲叫嚷時，出現不當勒喉、摀嘴的動作，「意外」導致哈紹吉死亡。其後，沙國法醫專家圖拜吉試圖除去此事留下的蛛絲馬跡。

沙國對哈紹吉案的說法一改再改，甚至前後矛盾。沙國本月初先是全盤否認哈紹吉在領事館遇害的所有指控，二十日才坦承哈紹吉在領事館內「與人討論失和、鬥毆致死」，不久又改口稱哈紹吉係因「鎖喉窒息」而亡。

外交危機 未影響沙王儲國內勢力

聯合國、德國、法國等已紛紛要求利雅德當局對哈紹吉之死提出完整解釋，敦促沙國徹底追究涉案人士的責任。哈紹吉案引發的爭議，已讓利雅德承受空前國際輿論壓力，也讓沙國王儲穆罕默德面臨重大危機，重創其阿拉伯世界現代化改革者形象。

華爾街日報二十日引述沙國王室成員說法，指稱王室家族成員試圖與國王沙爾曼會面，討論哈紹吉案引發的危機，卻都遭穆罕默德同夥封鎖消息；穆罕默德在國內的勢力目前並未受到影響，也沒有跡象顯示沙爾曼有意分散兒子手中的權力。不過，穆罕默德顯然對哈紹吉案升級為外交危機一事，感到困惑、震驚與憤怒。