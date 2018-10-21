美國制中 擬退出美俄飛彈條約

2018-10-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國白宮國安顧問波頓二十日啟程訪問莫斯科，預料他將告知俄方，美國計畫退出雙方簽訂的中程核飛彈條約（INF）。這將是川普首度廢除武器管制協議，專家說，此舉對美國的亞洲防衛政策意義重大，使美國得以解除束縛，致力抗衡中國在太平洋的擴武企圖，但同時恐將引發美、俄、中三大超級強權的軍備競賽。

這項一九八七年簽署的條約，禁止美俄擁有、生產或試射射程範圍五百至五千五百公里（亦即短、中程）、裝載核子與傳統彈頭的所有陸基飛彈，不過，海基與空射飛彈不在此限。該條約促成美國摧毀八四六枚飛彈，莫斯科一八四六枚飛彈。

紐約時報報導，至少自二○一四年起，俄羅斯即違反該協議，美國指控俄國部署禁止的陸基核子武器，以恫嚇歐洲及親西方的前蘇聯國家，但前總統歐巴馬選擇維持協議，因為歐洲盟邦、尤其是德國，因忌憚重燃軍備競賽而反對撤銷。不過，川普顯然無此顧慮，今年二月公布的國防部核子政策文件顯示，美國開始檢視傳統的中程陸基飛彈系統之選項，以因應俄方的毀約。

資深美國官員表示，該條約名存實亡。國防部長馬提斯近期數度表示，俄國的違約是「站不住腳的」，除非改弦易轍，否則美國將祭出回應。

智庫「新美國安全中心」副研究員塞耶茲表示，美國撤出該條約對美國的亞洲防衛政策及其主要的區域戰略對手影響重大。中國並非締約國，在其「反介入／區域阻絕」戰略下，已挹注重金發展傳統飛彈，但該條約卻嚴禁美國握有陸基短、中程彈道與巡弋飛彈。他說：「這將賦予國防部與印太司令部新的傳統選項，以恢復該區的軍事平衡。」

紐時報導，五角大廈正發展足以匹敵、反制中國的核子武器，不過該計畫恐耗費數年，在此過渡階段，美方準備改良現有武器，包括非核的戰斧飛彈，並可能首度將之部署於亞洲，消息人士說，部署基地可能在日本或關島。「美國科學家聯盟」核武專家克里斯騰森則警告，該條約的瓦解恐將開啟歐洲與其他地區的飛彈競賽。