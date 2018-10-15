紐時：川普女婿長年逃稅

2018-10-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報十三日報導，美國總統川普的女婿、白宮資深顧問庫希納在二○○九年至一六年間，透過房屋折舊等節稅手段，可能幾乎從未繳納過聯邦所得稅。據報導，以二○一五年為例，庫希納的薪資和投資所得總計一百七十萬美元（約五千兩百九十二萬台幣），固定資產折舊金額卻高達八百三十萬美元（約兩億五千八百萬台幣），直接抵銷掉庫希納的全年所得，還能退稅；然而，庫希納和他的公司帳面嚴重虧損，實際上並未損失任何金錢。

紐時引用庫希納的公司提供給某家放款機構的財務文件，該份超過四十頁的文件涵蓋該公司從二○○九年至一六年的業務收入、支出、貸款金額等資訊，也揭露庫希納的部分個人稅務申報情況；該份資料主要在去年完成，係由一名與庫希納家族有金融往來的知情人士提供。根據紐時公布的部分報表內容，庫希納有五個年度的「預付稅捐」金額為零，另有五個年度的「應付所得稅」金額為零。

紐時商請十三名稅務會計師和律師審閱該份文件，並未發現任何違法情事，但推敲出庫希納過去數年幾乎沒有繳納任何聯邦所得稅。曾在歐巴馬及布希政府擔任稅務官員的哈維（J. Richard Harvey）指出，這些文件顯示，庫希納在過去八年間，顯然至少有五年鮮少或根本沒有繳納所得稅；其他專家則認為，庫希納在另外的三年可能也沒繳多少稅。

對此，庫希納的律師代表傑尼恩（Peter Mirijanian）十三日拒絕回覆相關問題，強調庫希納依法適當申報及繳納所有稅目，並指稱紐時所取得的文件「違反商業保密協議」，其推論也是根據「不完整的」資訊。