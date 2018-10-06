反卡瓦諾302人被捕 影星名模在列

2018-10-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦參議院六日上午將對最高法院大法官提名人卡瓦諾的任命案進行表決，由於五日參院以五十一票對四十九票通過結束相關辯論的程序投票，顯示通過的機率大增。數千民眾四日群聚華府發動示威，呼籲否決此案，導致逾三百名示威民眾被捕，寫下美國近代史上大法官提名人遭逢抗議的空前景象。

卡瓦諾一旦通過任命，在九席的最高法院中，保守派將確定掌控數十年。共和黨在一百席的參議院佔五十一席。三名立場未定的共和黨參議員在五日的程序投票中，佛雷克與柯林斯都投下贊成票，穆考斯基則投下反對票，但民主黨議員曼欽（Joe Manchin）倒戈投下贊成票。儘管卡瓦諾似乎過關在望，不過共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）四日宣佈，他六日將返回蒙大拿，參加女兒婚禮，這項消息再度為該案投下變數。

遭指控涉嫌性侵的卡瓦諾的任命爭議在距離期中大選僅剩數週前，讓美國原已深刻的政治分裂，更惡化到無以復加的程度。數千名手持「女性必須被聽見」、「卡瓦諾，不！」標語的民眾在最高法院大樓外示威，高呼「我們相信福特博士」、「卡瓦諾說謊」。之後他們湧入哈特參院辦公大樓的中庭席地而坐，同時間，另有大批抗議者入內在各樓層坐定，高舉標語、高呼「現在就要正義」、「我們的法院」，他們之後被銬上塑膠手銬帶離。

警方指出，共有三○二人被捕，包括參院少數黨領袖舒默的親戚、喜劇影星艾美．舒默以及名模瑞特考斯基，後者推文說，「傷害女性的男子絕不能被放在權力高位」。

卡瓦諾因上月二十七日在參院司法委員會作證時情緒激憤的表現，引發全美逾兩千四百名法學教授連署反對他的任命，表示他沒有展現大法官所需具備的「公正不倚與司法性格」。卡瓦諾四日投書華爾街日報辯解說，當時「我或許太過情緒化」，「我說了一些不該說的事。我希望每個人能理解我是以人子、人夫、人父的身分在那兒」。他強調，一旦通過任命，他會矢志依據憲法以及美國法律斷案，「我是獨立、公正的法官」。