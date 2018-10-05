蹩腳舞姿奏「笑」 梅伊轉移執政負評

2018-10-05

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦四日報導〕英國保守黨年會三日在伯明罕正式落幕，英國首相梅伊今年有備而來，在閉幕演說時，以瑞典國寶「阿巴合唱團」（ABBA）的著名歌曲「跳舞女王（Dancing Queen）」開場，舞姿雖僵硬，卻也贏得滿場笑聲與掌聲，頓時讓黨內最大敵手、前外交大臣強森有關梅伊脫歐策略不當的批評失焦。

梅伊在政壇經常被譏笑為肢體僵硬猶如機器人。保守黨年會前，許多人臆測她恐怕在會後就垮台，沒想到梅伊反將一軍，將自己的弱點變成優勢，在閉幕演說出場時幽自己一默，配合著家喻戶曉的「跳舞女王」歌聲搖跳進場，也立刻在社交媒體上造成轟動。

梅伊在演說中向保守黨員及國民表示，她領導的政府還有更多應對英國脫歐談判的計畫，她對此相當樂觀。她說英國不怕在沒有協議下脫歐，但也必須面對現實，呼籲黨員在脫歐談判的艱難時段，為政府的脫歐策略把關，強調只要內部團結，就可獲得有利的協議。

今年八月梅伊訪南非時與學生共舞後，舞姿僵硬淪為笑柄，此次在保守黨年會上舞技雖沒有進步，但跟去年在曼徹斯特召開黨大會時，先是被喜劇演員鬧場，接著頻咳到無法成語，直到台下議員上前遞藥當場服用後才繼續演說的窘境相比，卻好上許多，也讓不少人讚許梅伊的幽默。

強力主張「硬脫歐」的強森在保守黨大會上砲轟梅伊已讓保守黨失去信心，她的脫歐計畫令英國蒙羞，將在今後數個世代仍受制於歐盟。強森的這場演說被認為是向梅伊宣戰，要取代她成為黨魁。