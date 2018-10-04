在美留學高官子女 中共密令召回

2018-10-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨著中國和美國間的貿易爭議加劇及兩國關係步入寒冬，中外媒體近日廣傳：中國共產黨高層密令禁止旗下官員的子女赴美留學，已出國者也得在今年底前返國。雖尚不明傳言屬實與否，但從美國總統川普八月疑似當眾指控「遠道而來的（中國）學生幾乎每個都是間諜」，唯恐美國日後把他們當人質，進而查扣家族窩藏海外的大筆資產，相關報導應非空穴來風。

香港《經濟日報》二日引述美國《商業期刊》（Business Journal）日語版一日報導，指出上述密令導火線為川普八月七日晚宴的「中國留學生全間諜」說；美國最大的獨立非營利中文電視頻道「新唐人電視台」則點出，美國政府繼七月起對中國部分商品加徵廿五％關稅，上月廿日突然宣布制裁中共中央軍委裝備發展部部長李尚福，以及凍結他和軍備部在美國司法管轄範圍內的資產，並對李尚福停發簽證，可謂正式打上中共高層「七寸」：擔心滯美官二代遭對方以「調查間諜嫌疑」扣為人質，以及家族長年私藏海外的大筆財富遭沒收。

習近平獨女 仍在美攻博士

香港《經濟日報》也指出，據傳川普政府「似乎有意收緊針對中國留學生的政策，中共高幹子女因此很可能成為美方限制和甄別的首要目標」。加上目前就讀美國大學的中國學生逾卅五萬人，占當地外國學生三分之一，去年讓美國賺進三六九○億美元，並為當地創造出四十五萬個工作機會，都讓中共高層心頭格外難受。

中國官方尚未出面證實，但中國國家主席習近平獨生女習明澤正在美國哈佛大學攻讀博士，她會否中斷學業，已成香港媒體人判讀上述風聲的重大指標。

中國經濟學者胡星斗則認為「不太可能，因為整個中國的趨勢是進一步對外開放」，「雖然美國有可能收緊留學生的政策，但中國方面不會主動去收緊」，充其量是為了處理配偶和子女均在境外定居或擁有外國籍的一一八萬名以上「裸官」貪腐問題。

部長級子女 逾七成有綠卡

中國歷來部級以上官員的子女多達七十四．五％擁有綠卡或美國公民身分，兒孫輩更高達九十一％為美國人。事實上，反對中共的美國華文媒體《人民報》二○○○年就曾點出：「一旦中美交惡，中共最大的人質就在美國。」因「美國是全世界中共高幹子女最集中的國家」，後者不僅「留學美國，有的更已用腳投票，選擇在美安居樂業」，其中不少「靠父輩權力聚斂」，他們對政治大多沒興趣，「關注的只是股票、房地產、國際貿易或女人、男人」，再「把鉅額國有資產『流失』到西方國家秘密帳戶」。因此，他們是否可能聽話回國，恐是問號。