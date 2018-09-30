印尼海嘯規模 嚇壞專家

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼蘇拉威西島廿八日發生芮氏規模七．五的淺層強震，觸發一度高達六公尺的大海嘯，中蘇拉威西省首府巴路市和浪拉加縣沿岸受害最嚴重，大批民眾在驚恐中逃生，卻因防範未及，不幸命喪來勢凶猛的巨浪，令印尼氣象單位飽受抨擊。但美國「國家地理雜誌」（National Geographic）指出，科學家坦言此次海嘯規模出乎意料，原因可能與當地複雜的地質有關。
芮氏規模七．五強震引發的海嘯，在中蘇拉威西省廿八日下午六時半左右，直接侵襲觀光勝地巴路市等城鎮。高度介於一．五至六公尺之間的巨浪，席捲巴路市沿岸的民宅、餐廳等建物，標誌性大橋Ponulele遭大水沖走，巴路大型商場塌陷一層樓，當地一座大型清真寺也不敵巨浪沖刷而塌毀。且當時巴路市海灘正聚集表演者在內數百人，準備當晚展開的地方節慶活動，眾人可能因來不及逃脫，慘遭海嘯吞噬。
許多當時還在海灘上遊玩的民眾，在看見海浪湧至岸上時沒有立即逃命，濁黑的巨浪逼近時即大勢已去。網路上的照片和影片顯示，面對宛如一堵牆般來襲的巨浪，民眾在街上逃竄，有人甚至攀上六公尺高大樹，才僥倖躲過一劫。
針對這場海嘯浩劫，美國「國家地理雜誌」指出，印尼位處俗稱「火環」的環太平洋火山帶上方，劇烈的板塊移動導致地震頻繁發生。一般來說，地殼垂直活動所造成的推力才會掀起巨浪，但此次地震原因初步判別是「平移斷層」（strike-slip fault）活動，亦即兩塊地殼以水平方向互相摩擦造成的震動，通常不會引發大海嘯。因此，這次的「恐怖浪潮」讓許多科學家跌破眼鏡。
英國牛津大學地球科學家岡伯特（Baptiste Gombert）分析，印尼的地質極為複雜，大量不同類型的斷層如蜘蛛網般縱橫交錯，難以確切判斷地震原因。他推估，此次海嘯可能是由部分斷層垂直活動引起，惟這無法解釋海嘯何以高達六公尺；海面下或沿岸的土石流擾亂海灣水流，也可能是引發大浪的原因之一。美國康科德大學火山學家克利普納（Janine Krippner）則認為，海灣的形狀可能將海水引入較狹窄的區域，進而擴大海嘯規模。