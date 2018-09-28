川金二會有譜 川普看好朝核協議

2018-09-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普廿六日首度主持聯合國安全理事會會議。他在場邊記者會上表示，美方未對北韓棄核設下時間表，相信仍可能與平壤達成核武協議。與此同時，美國國務卿龐皮歐也指出，他已受北韓領導人金正恩之邀於下個月再訪平壤，將商談第二次「川金會」舉辦事宜。

川普告訴記者，他相信金正恩想要達成協議，因為「他喜歡我，我喜歡他，我們處得來」。針對北韓廢除核武及彈道飛彈計畫的時程，川普強調他們不玩「時間遊戲」，即便耗費兩、三年或是五個月都無妨。

另外，川普也在與日本首相安倍晉三的場邊記者會上，從衣服拿出一封來自金正恩的信件，稱第二次「川金會」很快就會發生。川普還指出，他長期以來都想停止美韓聯合軍演，幫納稅人省錢，但若有需要他可能重啟軍演；川普自誇，歐巴馬政府幾乎要與北韓爆發第三次世界大戰，還好是他選上總統，否則恐已開戰。南韓總統文在寅廿六日在聯大演說，呼籲各國積極回應金正恩的「新選擇」；先前他在美國智庫演說指出，韓戰終戰宣言是政治性宣言，隨時可取消，美國完全不會吃虧。

自誇還好選上總統 否則早開戰

與此期間，龐皮歐也與北韓外長李容浩會晤討論下次「川金會」，他將於十月再訪平壤籌備該會舉辦事宜。日本外務大臣河野太郎廿七日也在聯合國總部與李容浩舉行會談，為三年來首次，可能是為安倍與金正恩的峰會鋪路。

除北韓議題，川普也與以色列總理納坦雅胡舉行聯大場邊會議。他稱自己傾向以兩國方案解決以巴衝突。這是他上任來，美國政府最明確表態支持兩國方案的一次；川普也暗示，可能對委內瑞拉採取軍事回應，「所有選項都在檯面上」，誓言對左派執政的委國採取行動。

川普還在主持安理會會議期間，譴責二○一五年伊朗核子協議「糟糕、不公正」，然而，法國總統馬克宏與英國首相梅伊紛紛為伊核協議辯護。伊朗總統羅哈尼於記者會上諷刺，首度有美國總統在他主持的安理會上，要求其他成員別遵守安理會決議。伊朗沒被孤立，是美國遭到孤立。