報復臉書谷歌封鎖？ 傳川普祭反托拉斯

2018-09-24

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，白宮正在為美國總統川普草擬一份行政命令，要求聯邦反托拉斯和執法機構對Google和「臉書」等網路科技公司展開徹底調查，代表他對社群媒體的反感升級。此前，川普不滿臉書等業者封鎖其保守派支持者的言論和新聞來源，批評其帶有政治偏見。

針對彭博取得的這份行政命令草稿，白宮官員說明，這項命令仍處於初期階段，尚未經過其他政府機關審批。白宮發言人華特斯透過電郵指出，這份文件並非白宮正式決策過程的結果。

草稿要求美國反托拉斯機構徹底調查任何線上平台是否違反托拉斯法，並要求其他政府機構建議，在川普簽署行政命令後的一個月內，可採取何種行動來保護線上平台競爭，並解決偏見問題。根據草稿內容，因主要線上平台在美國社會扮演關鍵角色，美國公民必須獲得保護，不被其反競爭行為所損害。消費者受損是啟動反托拉斯調查的關鍵因素。

草稿並未提及任何企業名稱。若川普簽署成案，代表他對Google、臉書、推特等社群媒體的反感升級。川普八月間曾推文指控，「社群媒體完全歧視共和黨／保守派的聲音，而且封鎖許多右派人士的意見，對其他人卻毫無作為，我們不會再讓這種情況發生。」

對此，臉書發言人不予置評，Google和推特新聞聯絡人則未回應。Google和臉書主管曾在國會聽證會上坦承，在禁止線上騷擾言論時，有時會使左右兩派政治人物受到波及，但發現這項錯誤就會立即修正，並未對保守派意見進行系統性封鎖。

美國已有多個州的檢察長開始調查網路科技公司，二十五日將向司法部長塞森斯進行簡報，使得川普簽署上述行政命令的可能性升高。知情人士指出，這場會議將協助塞森斯決定，是否要對這些公司展開聯邦調查。有州檢察長暗示，打算拆分這些公司。