新華社成外國代理人 在美採訪受限

2018-09-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕正值美中貿易角力升溫之際，華爾街日報十八日引述知情人士說法，指出美國司法部最近幾週已致函中國官方媒體新華社和中央電視台（ＣＣＴＶ）旗下的海外新聞網中國環球電視網（ＣＧＴＮ），要求其駐美機構註冊為外國代理人；此舉料將限制相關新聞編採人員接觸美國國會議員和其他美國官員。中國外交部十九日證實，兩國曾就該項議題進行溝通，中方目前未考慮採取對等措施反制。

美國國會美中經濟與安全審查委員會（ＵＳＣＣ）去年十一月在年度報告中建議政府加強落實外國代理人登記法（ＦＡＲＡ），要求新華社及所有駐美的中國官媒工作人員註冊為外國代理人。今年一月，民主黨聯邦參議員萊希、共和黨參議員魯比歐等人再向司法部長塞森斯發出連署信，敦促當局查核新華社和ＣＧＴＮ的外國代理人註冊要求，並質疑中國和俄羅斯持續在國內嚴格管控媒體，卻「明顯不對稱的」利用西方國家對媒體的民主開放體制營造其國際形象。

據報導，美國司法部二月二十日致函答覆，「除非這些官方新聞機構利用在美國的報導管控本國形象，或試圖影響美國政府的政策，否則它們沒有註冊外國代理人的義務」，不是所有在美國設有辦事處的外國國營媒體都必須登記為外國代理人，例如那些為本國人民報導新聞的機構。據悉，中國官媒迄今沒有被指控從事干預美國選舉等活動，但經常在批評美國和其他國家時吹捧中國，而新華社二○一六年也曾在紐約時報廣場播映宣傳中國擁有南海主權的廣告。

美國司法部去年要求今日俄羅斯（ＲＴ）、俄羅斯衛星通訊社的美國分部註冊外國代理人，ＲＴ在完成登記後就被撤銷國會採訪證。中國學者吳強告訴英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網，要求新華社和ＣＧＴＮ註冊外國代理人可視為「通俄門」後續行動，該作法能「防止外國國營媒體或政府控制的媒體，在言論自由的美國散布假新聞，這反而是對新聞自由的保護」。吳強也指出「孔子學院等機構也可能被要求註冊外國代理人」。

美國國會一九三八年首次通過外國代理人註冊法（ＦＡＲＡ），該法要求在美國為外國實體進行遊說或公關等活動的個人或企業向司法部登記，並要定期呈報活動情形。根據美國司法部二○一六年統計，美國在一九六六至二○一六年只有七宗與該法有關的案件。然而，美國總統川普就任後，ＦＡＲＡ被當局頻繁引用，包括前川普全國競選主席曼納福特、川普的前國家安全顧問弗林都曾被指控違反ＦＡＲＡ；他們目前都已和主導「通俄門」調查的特檢穆勒達成認罪協議。