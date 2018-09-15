山竹颱風穿心過 衝擊菲國百萬貧民

2018-09-15

〔編譯魏國金／綜合報導〕今年地表最強颱風之一「山竹」十五日將掃過菲律賓呂宋島北端，相當於五級颶風的山竹威力比目前侵襲美國東岸的颶風佛羅倫斯還強，菲國當局預料，山竹將掀起十四公尺高暴潮，超大豪雨恐瞬間引發水患與土石流，而暴露在颱風中心半徑一二五公里範圍內的五二○萬人口將面臨最嚴峻衝擊，其中近一百萬人是生活在貧窮線以下的貧民。菲國政府目前對逾四十省發布颱風警報，並限制陸空交通。

山竹十四日的風速最高已達時速二八五公里，菲國氣象預報指出，山竹預定十五日清晨四時從呂宋島東北端的卡加延（Cagayan）省或其南部鄰省伊薩貝拉（Isabel）登陸。當局已針對這兩省發布最高的第四級颱風警報，意謂其風力最高可達每小時二二○公里。

人道組織世界展望會警告，菲國恐怕再次遭遇如海燕般嚴重的災情。二○一三年超強颱風海燕造成七三五○人死亡或失蹤，是菲國史上死傷最慘重的颱風災情。紅十字會聲明指出：「山竹的強風豪雨預料將對其直徑九百公里暴風圈內的基礎設施、農業與牲畜造成廣泛損害與影響。我們擔心生活在這毀滅性颱風之行進路徑的一千萬人。」

山竹十六日將撲向香港與澳門，預定十七日清晨登陸中國。香港天文台預計，山竹接近香港時，風力最高可達到時速二二○公里，將超越去年對港澳帶來嚴重災情的天鴿颱風。