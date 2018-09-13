外媒記者臥底：黑幫利用統促黨漂白 愛國同心會等團體違法接受中資 成中國滲透台灣著力點

2018-09-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕中東「半島電視台（Al Jazeera）」近日推出一支紀錄短片，指出中國除了以軍事、外交手段持續施壓外，也正加強影響台灣民心和台灣人對台灣未來地位的態度，而台灣激進統派團體「愛國同心會」、「中華統一促進黨」利用台灣對言論自由的保障宣傳其統一理念，成為中國滲透台灣的著力點。該片指出，所有跡象都指向中國未來還會有更多滲透干預台灣的行徑，台灣政府必須在保障自由的同時，反制這些挑釁。

半島電視台紀錄片 談台灣激進統派

這篇由紀錄片導演李成琳（Lynn Lee）製作的調查報導，以「間諜、謊言與兩岸關係」為題，透過臥底記者探討愛國同心會、統促黨在台灣的活動。片中記錄愛國同心會在台灣著名地標台北一○一大樓前高調升中國五星旗，一名曾住過上海的西班牙女子路過現場了解情況後，笑著說：「這些拿著五星旗的人難道不知道在中國是不允許抗議活動的？如果他們在中國抗議，是會被逮捕的。」

紀錄片說，該名西班牙女子這番話，正好點出台灣激進統派活動的弔詭之處：這些團體特別善於利用台灣寶貴的自由，宣揚他們的理念。片中，愛國同心會成員還向一群中國觀光客說，若不能和平統一台灣，北京就應該開戰。這類言論在局外人聽來或許會覺得奇怪，甚至是叛國，畢竟嚴格來說，兩岸目前仍處於敵對狀態。

然而，在台灣這個亞洲最活躍的民主政體，表達自由信念往往超越愛國主義。今年初，台灣法務部針對民眾提案明文禁止公開懸掛、展示五星旗，就以不符憲法保障言論自由為由不予採納。

台灣政府捍衛結社自由 讓其得存在

愛國同心會成員的暴力行徑也惡名昭彰，常見對支持民主、獨立團體及法輪功成員拳腳相向，其文宣也常遊走在煽動暴力邊緣。這些明目張膽無視法律的言行，令人懷疑該組織刻意獎勵此等惡行。紀錄片拍攝期間得知，該會付錢給出席活動者，總幹事張秀葉更告訴臥底記者，她知道接受中國資金不合法，並解釋北京當局如何支持該會活動。

統促黨也疑似接受北京資助，但台灣政府捍衛集會結社自由，讓這類團體得以存在。對此，台灣政府也坦承有漏洞，正設法強制政治團體資金來源更透明。統促黨總裁張安樂有黑道背景，但愛國同心會常在公開場合力挺張安樂。一名愛國同心會成員向臥底記者說，他曾在張安樂自中國返台前到深圳見張，當時張表明無法切斷與黑道的關聯，還說明黑幫如何利用統促黨「漂白」。