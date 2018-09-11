規模空前 中國系統性侵犯新疆人權

2018-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年非法拘禁新疆維吾爾自治區大批穆斯林，聯合國上月才推估有逾百萬人受害，總部位於美國的「人權觀察」組織十日也發表一一七頁的報告，指控中方正在新疆進行系統性且規模空前的人權侵犯行動，並揭露當地穆斯林於「再教育營」裡外，長期遭受非人道身體和精神虐待的證據，包括被虐打、禁閉，以及強迫政治教化等，受害者涵蓋老弱婦孺。

聯合國人權事務高級專員、前智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet），十日也在聯國人權理事會第三十九屆會議上，呼籲壓迫境內少數民族的中國和緬甸當局尊重人權，並直言百萬名新疆維族的遭遇「令人大為焦慮」，要求中國允許聯國人員入境中國調查。

這份題為「根除意識形態病毒：中國對新疆穆斯林的壓迫行動」的報告，主要基於五十八名新疆居民的採訪紀實，包括曾被監禁的五人及三十八名親友。報告指稱，中共近年針對新疆的「打擊極端主義」行動變本加厲，穆斯林一旦與外國有接觸，尤其官方所稱「廿六個敏感國家」，以及使用WhatsApp等外國通訊軟體，或和平宣示自我身分和宗教信仰，就會在不得聘請律師、未經審訊和控訴等正當司法程序下身陷囹圄。

當局強行對被關押者灌輸政治思想，迫其學習中文、高唱歌頌中共和習近平的歌曲，飯前還得起立「感謝黨和祖國，祝福習近平健康」。所有伊斯蘭教活動一律禁止，一旦抵抗、犯規或被認為學習效果不彰，不僅會被監視器全程監控，還會被施以各種懲罰，包括罰站、毒打、懸掛在天花板上審問，被迫穿限制行動的金屬服裝，甚至被關入狹小禁閉室，不能喝水、進食或睡覺。

兩名被囚者坦承曾企圖自殺，被及時阻止後遭威脅加重判刑。另有受訪者表示，警方還要求囚犯每日舉報三、四名穆斯林，以換取獲釋。受害者年齡層極廣，有年僅十三歲的女童被關入「再教育營」。還有人指出，其六旬父親在營內死亡，遺體有毆打造成的瘀傷，當局卻宣稱死因是心臟衰竭，並要求立即下葬，五名國安人員還全程監督葬禮。

當局對「營外」同樣厲行監控，除鼓勵民眾互相監視外，還擴增檢查哨、管控護照、升級科技監控設備，包括採集民眾的聲紋、ＤＮＡ、眼部虹膜等生物特徵，在住家設定二維條碼（QR Code），以及利用人工智慧（ＡＩ）、大數據、手機監控等方式，隨時掌握民眾身分，必要時加以監禁。

尤有甚者，官員還會定期造訪住家，派人在家中夜宿。海外維族人也會接到當局電話，要求他們自行返國，報告海外生活詳細資訊。報告警告，中國顯然不畏懼任何政治代價，呼籲聯合國和外國政府共同調查真相，並對中共新疆黨委書記陳全國等官員予以制裁。