中國迫學生唸貴私校 家長與警流血衝突

2018-09-03

湖南耒陽群眾挨亂棍 傳有人遇害

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國湖南省耒陽市六百多名不滿教育措施的民眾，一日晚間在公安局門前發動抗爭，引發激烈警民衝突，四十六人被捕。現場影像顯示，憤怒的民眾朝官員與警察投擲水瓶、磚塊及鞭炮，場面混亂，有民眾被打得頭破血流，也有人倒臥在地。法新社報導，至二日中午，關於此事的網路貼文均遭刪除，僅在反審查的「自由微博」上被保留。

此事肇因於耒陽隨經濟發展，城區學校的班級人數越來越多，一班甚至多達一百人。今年六月，地方當局採取「分流」措施；耒陽聶洲小學一名學生家長指出，一班五十五人的新規定獲得家長肯定，但該校五、六年級學生全部分流到其他學校，其中多數分流到私立師大附中，該校學費達兩千八百人民幣（約一萬三千台幣），比原校高出十倍。據稱遭分流的學生達九千多人。

該名家長說，開學繳完學費後，家長們前往學生宿舍，卻聞到刺鼻氣味，因為宿舍還在粉刷。一行人離開後，有家長頭痛並嘔吐不止；以儀器測量後發現，甲醛嚴重超標。新裝修的教室經檢測也是甲醛超標。

學費暴增10倍 教室還充滿毒味

另一名家長表示，大批家長一日稍早手持「我要讀公立學校」、「堅持不住有毒宿舍、不進有毒教室」等標語，前往城區的六所學校、中共市委大樓等地抗議，要求當局提出解決辦法，結果不僅未獲回應，還有家長遭警方逮捕。憤怒的家長於是轉往公安局要求放人，不料警方又逮捕七、八人，致使抗爭延續到深夜。

二日零時三十分，警方開始清場。「多維新聞」指出，部分民眾被公安、武警圍住以警棍暴打，出現流血事件。警方將該案定調為「聚眾衝擊國家機關」，並發表聲明指稱，被捕的四十六人中僅有一人為學生家長，其餘是「社會閒散人士」。

網友對此紛紛反映，許多相關消息被刪。有網友說：「政府部門為捂住真相不讓輿情發酵，瘋狂刪帖，公權力的濫用。」中國網路作家枯玄君則聲稱，有學生家長在事件中死亡，但該貼文已被刪除。